Passa in Regione la mozione sui centri islamici illegali

Via libera in Consiglio regionale alla mozione sui centri islamici illegali in Lombardia presentata dai consiglieri regionali della Lega Andrea Monti e Massimiliano Bastoni.

Il documento, che nella sua versione finale ha recepito anche alcune proposte emendative avanzate da Maria Rozza del PD, da Fabio Altitonante di Forza Italia e dall’Assessore al Territorio Pietro Foroni, è stato votato per parti separate.

Con 68 voti a favore, 1 contrario e 1 astenuto, via libera ai punti che chiedono alla Giunta regionale di proseguire nel censimento dei centri culturali islamici presenti sul territorio regionale; di creare un registro ufficiale, anche su base volontaria, degli imam che animano tali associazioni; di valutare l’inserimento nel Regolamento Edilizio Tipo della prescrizione all’installazione di telecamere all’esterno di tali strutture; di adoperarsi perché i luoghi di preghiera e di culto mantengano standard decorosi e rispettosi delle norme vigenti e perché tali centri siano accessibili anche a visitatori non musulmani; di fare in modo che da parte dei rappresentanti delle comunità islamiche venga assicurata la massima trasparenza nella gestione e documentazione dei finanziamenti ricevuti.

Approvata infine con 55 voti a favore e 18 contrari (il Partito Democratico aveva annunciato su questo punto voto contrario) anche la richiesta, frutto di un emendamento di Fabio Altitonante di Forza Italia, di prevedere una norma regionale che non consenta la sanatoria di centri culturali abusivi all’interno dei PGT comunali. “Molti di questi centri vivono nella più totale illegalità, creando tra l’altro problemi di convivenza e disagi sociali ai cittadini. Per questo abbiamo chiesto anche l’avvio di un percorso che porti all’elaborazione di una procedura di controllo di ciò che viene insegnato in questi centri: c’è un rischio appurato di avvicinamento di talune associazioni alle frange estreme come i salafiti e la Fratellanza Musulmana” hanno evidenziato nei loro interventi Monti e Bastoni.

Respinta con voto segreto con 33 contrari, 28 a favore e 11 astenuti la mozione presentata sullo stesso tema da Silvia Sardone (Gruppo Misto), che chiedeva tra l’altro di attivare Comuni, Prefetti e Questori affinchè si adoperassero per una rapida chiusura dei centri islamici illegali.