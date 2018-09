Pazzi per il “foliage”? Due idee per contemplare la stagione d’oro

L’autunno è alle porte e come ogni anno questa stagione offre scorci e spettacoli naturali impagabili.

Galleria fotografica La Vigezzina in autunno e il "Treno del foliage" 4 di 9

La montagna è uno dei luoghi dove è possibile ammirare al meglio quello che gli appassionati chiamano “foliage“, ossia quel tripudio di colori e sfumature che caratterizza la vegetazione nei mesi che precedono l’inverno.

Dal giallo che si tinge di arancio fino alle tonalità più scure e violacee del rosso: ogni albero o cespuglio dice addio all’estate dando il meglio di sé in termini di bellezza e maestosità.

Di seguito vi segnaliamo due itinerari per amanti del foliage, il primo da percorrere in treno, il secondo a piedi o, per i più sportivi, anche in bicicletta.

In Val Vigezzo con il treno del Foliage

L’oro dei Parchi dell’Ossola

Nei Parchi Veglia Devero Antrona in questa stagione i larici si colorano di giallo e arancione, mentre la prima neve inizia a scendere sulle cime. Nei laghi il riflesso di questi colori è semplicemente magico. Per saperne di più