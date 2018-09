Premio Cambiamenti, la terza edizione premia anche i lombardi

C’è tempo ancora fino al 30 settembre per iscriversi al Premio Cambiamenti, Il Premio ideato da CNA che scopre e sostiene le migliori imprese italiane nate negli ultimi tre anni (dopo il 1° gennaio 2015) in grado di riscoprire le tradizioni, promuovere il proprio territorio e la comunità, innovare prodotti e processi e costruire il futuro.

«Con la terza edizione del premio, Cna conferma il proprio sostegno alle buone idee che riescono ad innovare la tradizione italiana» spiega il direttore di Cna Varese Roberta Tajè.

Il Premio è tra gli eventi più attesi nel panorama italiano delle startup: solo nelle prime due edizioni sono state oltre 1300 le imprese candidate, con più di 40 eventi territoriali di premiazione. Ad oggi le imprese iscritte a livello nazionale per l’edizione 2018 sono 422, 94 delle quali lombarde, di cui 7 provenienti dalla provincia di Varese. Il riconoscimento verrà assegnato il 30 novembre prossimo a Roma.

NON SOLO GIOVANI

E’ ancora possibile iscriversi, e per chi vuole partecipare basta andare sul sito www.premiocambiamenti.it entro il 30 settembre. «Per partecipare non è necessario essere dei giovani, il regolamento non pone limiti di età agli imprenditori – sottolinea però Roberta Tajè – ma solo all’ “età” dell’azienda». Con un’attenzione quindi alla capacità innovativa, più che ai dati anagrafici dei partecipanti.

PREMI IN DENARO E IN FORMAZIONE DIGITALE

«Il primo premio prevede 20.000 euro in denaro o come primo investimento in una campagna di crowdfunding, oltre ad 2000 euro in voucher di servizi di consulenza presso la sede CNA territoriale più vicina e a 2 anni di adesione gratuita al Sistema CNA – Spiega Francesco Romano, referente di Cna Varese per il progetto del Premio Cambiamenti – Inoltre il team verrà premiato con una settimana di vacanza presso una delle strutture Bluserena, riceverà 4 ore di consulenza in presenza, presso la sede europea di Dublino, da parte dei migliori esperti di Facebook su temi di Social marketing, Advertising e Brand content con viaggio e ospitalità a Dublino e tanto altro ancora».

Il secondo e terzo premio prevedono premi simili ma più ridotti: «5000 euro in denaro o come primo investimento in una campagna di crowdfunding oltre a 2000 euro in voucher di servizi di consulenza presso la sede CNA territoriale più vicina e a 2 anni di adesione gratuita al Sistema CNA – continua Romano – Oltre a un Sostegno all’azienda per lo sviluppo di una campagna di advertising su Facebook del valore di 1500 euro. Parteciperanno inoltre ad un evento formativo dedicato insieme ai migliori esperti di Google Italia sui temi inerenti l’internazionalizzazione, la presenza sul web, il posizionamento di mercato e tanto altro ancora».

Per i participanti varesini, poi, c’è anche un “effetto collaterale” che può essere di interesse più diretto: Cna Varese regala infatti a tutti i partecipanti, indipendentemente dalla loro posizione di arrivo, un anno di iscrizione gratuita all’associazione di categoria: «Un modo per conoscersi meglio, tra associazione e partecipanti» ha sottolineato Tajè.

UN PREMIO REGIONALE

Dopo il premio Cambiamenti le imprese lombarde, che rappresentano un quarto dei partecipanti, avranno poi un’occasione di visibilità regionale in più: «poco prima di Natale è prevista infatti una edizione dedicata alle startup di Lombardia, con una valutazione a parte per le imprese partecipanti: una occasione in più per poter emergere e ricevere premi – spiega Matteo Mazzeri, presidente dei Giovani Imprenditori Cna, che ha conosciuto l’associazione proprio in occasione della prima edizione del premio – Lo scopo principale di questo evento però è quello di creare un contatto con le imprese. La cosa migliore del premio, da me sperimentata direttamente, è proprio il confronto tra le migliori realtà nazionali: io ho avuto modo di partecipare due anni fa al premio Cambiamenti, di conoscere così Cna e partecipare all’associazione: un’occasione per confrontarsi che per me ha avuto effetti positivi e che consiglio».