Pro Patria, vittoria all’esordio. Piegata la Pistoiese

Inizia con una vittoria la stagione 2018-2019 della Pro Patria. Allo “Speroni” i tigrotti battono 2-1 la Pistoiese grazie alle reti, tutte nella ripresa, di Mastroianni – dopo 19 secondi – e Gucci. Nel finale però la Pistoiese accorcia le distanze con Luperini e si fanno molto pericolosi, colpendo inoltre un palo in pieno recupero con Latte Lath.

Una bella partita, giocata su ritmi alti e con tante emozioni, con la Pro Patria in comando della sfida per tutto il primo tempo, non riuscendo però a sbloccarla, trovando invece il gol nei primi secondi del secondo tempo. La Pistoiese si è invece svegliata tardi, lasciando troppo spazio ai tigrotti e non riuscendo poi a ribaltare le sorti dell’incontro.

Vittoria dedicata a Gigi Salmerigo, marito di Patrizia Testa, morto pochi giorni fa. Un duro colpo per tutto l’ambiente biancoblu.

FISCHIO D’INIZIO – Ritorna tra i professionisti la Pro Patria dopo due anni di purgatorio. Primo avversario allo “Speroni” per l’esordio di campionato è la Pistoiese, altra squadra dal grande blasone. Mister Ivan Javorcic, che deve fare a meno degli squalificati Giovanni Zaro e Giovanni Fietta, schiera il suo collaudato 3-5-2 con Battistini al centro della difesa davanti a Mangano e affiancato da Molnar e Lombardoni. A centrocampo il regista è Bertoni, con Colombo e Pedone mezzali, Mora a destra e Galli a sinistra. In attacco la fantasia di Santa è a disposizione della potenza di Mastroianni. La Pistoiese risponde con un 4-3-1-2 con Picchi alle spalle dell’esperto tandem (entrambi classe 1981) Fanucchi e Cellini. La Pro Patria, in maglia nera per un ritardo da parte dello sponsor tecnico, gioca con il lutto al braccio in ricordo di Gigi Salmerigo, marito della presidente Patrizia Testa, scomparso pochi giorni fa.

IL PRIMO TEMPO – Non soffre lo scotto del nuovo esordio tra i professionisti la Pro Patria, che prende presto in mano la gara, con il solito gioco palla a terra e buone trame. Mora sulla destra è il tigrotto più pericoloso, come al 6’ quando sfonda, ma non riesce a trovare compagni in mezzo. I biancoblu, passata la mezzora, iniziano a spingere forte e sfiorano il vantaggio a più riprese. Al 35’ Bertoni lancia Santana, il capitano si allunga la palla sullo stop e deve calciare in scivolata mandando alto. Un minuto dopo è sempre Bertoni a lanciare in profondità Mastroianni, che in diagonale manda a lato. Dopo un’azione di forza della Pistoiese, ribattuta a più riprese dalla difesa tigrotta, l’ultima occasione del primo tempo è un colpo di testa in tuffo di Pedone su traversone dalla destra di Mora, ma la palla ancora una volta termina sul fondo. All’intervallo le squadre vanno così sullo 0-0.

LA RIPRESA – Passano 19 secondi e la Pro Patria trova il vantaggio: lancio di Mora, Mastroianni scatta con i tempi giusti, stoppa bene e con il sinistro batte Crisanto per l’1-0. La Pistoiese subisce il colpo e un minuto dopo la Pro potrebbe raddoppiare: su cross di Santana da sinistra, Colombo va a terra dopo un contrasto chiedendo il penalty, l’arbitro non fischia e la palla termina a Mastroianni che calcia forte ma vede il suo tiro deviato in angolo. I toscani provano a farsi pericolosi, sfruttando anche un calo della Pro, ma gli attacchi degli arancioni non scalfiscono la difesa tigrotta. Nella fase centrale della difesa i due allenatori variano volto alle squadre e il cambio giusto è quello di Gucci, che al 34’ raddoppia controllando un lancio lungo di Bertoni e mettendo in rete con un destro potente. La gara sembra indirizzata, ma la Pistoiese due minuti dopo accorcia con Luperini, lesto sulla respinta di Mangano – non impeccabile – sul tiro dalla lunga di Llamas. Nel finale gli ospiti spingono forte in cerca del pari, mister Indiani inserisce tutti i suoi attaccanti, e il finale è caldissimo. Al 45’ Gucci potrebbe chiudere la sfida, ma lanciato da solo in contropiede e contrastato da due difensori, non riesce ad angolare il tiro parato da Cristanto. Nei tre minuti di recupero la Pistoiese si lancia all’attacco e sfiora il punto del pari al 47’ quando Latte Lath controlla palla al limite dell’area e calcia forte, trovando però sulla traiettoria del suo tiro il palo, che respinge la sfera e anche le speranze degli arancioni di fare punti. Al triplice fischio dell’arbitro lo “Speroni” si lascia andare in un boato di liberazione per i primi tre punti stagionali.

TABELLINO

Pro Patria – Pistoiese 2-1 (0-0)

Marcatori: al 1’ st Mastroianni (PP), al 34’ st Gucci (PP), al 36’ st Luperini (Pt).

Pro Patria (3-5-2): Mangano; Molnar, Battistini, Lombardoni; Mora, Colombo, Bertoni, Pedone (dal 21’ st Gazo), Galli (dal 39’ st Sanè); Santana (dal 31’ st Le Noci), Mastroianni (dal 31’ st Gucci). A disposizione: Tornaghi, Marcone, Molinari, Pllumbaj, Disabato, Boffelli, Angelina, Ghioldi. All.: Javorcic.

Pistoiese (4-3-1-2): Crisanto; Regoli, Terigi, Cagnano (dal 24’ st Latte Lath), LLamas; Minardi, Vitiello (dal 25’ st Muscat), Luperini; Picchi (dal 25’ st Rovini); Fanucchi (dal 39’ st Forte), Cellini. A disposizione: Meli, Dossena, Tartaglione, Rafati, Sallustio, Dosio, Cerretelli, Pagnini. All.: Indiani.

Arbitro: sig. Pirrotta di Barcellona Pozzo di Gotto (De Pasquale e Conti).

Note: giornata nuvolosa e calda, terreno in non perfette condizioni; Calci d’angolo 5-4; Ammoniti: Mora per la Pro Patria; Cellini, Cagnano, Fanucchi per la Pistoiese. Recupero: 1’ + 3’. Spettatori: 906 per 7974 euro di incasso.