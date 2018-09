Produzione stabile per la metalmeccanica varesina

Il tour #ImpresaDay dei vertici di Federmeccanica, associazione di categoria aderente a Confindustria tra i sistemi produttivi più importanti del settore a livello nazionale, viene accolto con una buona notizia: la produzione delle metalmeccaniche varesine è stabile. Un dato importante perché arriva da un distretto che, per numero di addetti, rappresenta l’ottava provincia metalmeccanica a livello nazionale. (nella foto da destra: Tiziano Barese, titolare della Btsr di Olgiate Olona e vicepresidente di Univa, e Stefano Franchi direttore di Federmeccanica)

Secondo l’Ufficio Studi Univa, infatti, sotto il profilo produttivo, la maggior parte delle imprese intervistate (78,4%) ha segnalato livelli in linea con il trimestre precedente. Le previsioni per il prossimo trimestre restano improntate alla stabilità: il 73% delle imprese intervistate si attende infatti un mantenimento intorno ai valori attuali; il 21,5% si aspetta invece un aumento della produzione e solo il 5,5% un peggioramento.

La dinamica del portafoglio ordini risulta in linea con quella della produzione: il 70,3% delle imprese intervistate dichiara ordini stabili rispetto al primo trimestre del 2018; il 20,9% in aumento; l’8,8% in riduzione. Simile la dinamica degli ordini dall’estero: la maggior parte delle imprese intervistate (il 69,6%) li dichiara stabili, tuttavia sembra che il mercato nazionale abbia tenuto più delle piazze estere che risentono, da una parte, in negativo delle politiche commerciali statunitensi e, dall’altra, in positivo di un buon piano industriale nazionale (Piano Industria 4.0).