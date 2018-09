Professionisti in piazza per la Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica

Nell’ambito della prima Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica, Domenica 30 settembre alle ore 11.00, in piazza Monte Grappa a Varese, Architetti, Ingegneri, Geometri, Periti Industriali , incontreranno la popolazione per dialogare sul tema.

La giornata vedrà coinvolti volontariamente migliaia di Architetti ed Ingegneri esperti in materia, coordinati dai rispettivi Ordini territoriali, in una giornata di sensibilizzazione.

Il terremoto è un evento i cui effetti disastrosi sugli edifici e sulle persone oggi possono essere mitigati adottando misure che migliorino la sicurezza degli edifici stessi. In un Paese straordinario, ma ad alto rischio sismico come l’Italia, il grado di sicurezza della casa diventa la prima cosa da conoscere. Il terremoto infatti in sé non uccide. Ciò che uccide è l’edificio, quando non è costruito in modo tale da resistere. In alcune circostanze, la previsione dell’evento non è possibile in alcun modo: per questo è necessario prevenire, per quanto possibile, le conseguenze.

La Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica viene promossa per dare una risposta concreta alla necessità di tutela della sicurezza dei cittadini e del nostro patrimonio immobiliare e architettonico.

In centinaia di piazze italiane, Architetti ed Ingegneri esperti in rischio sismico saranno a disposizione dei Cittadini per spiegare in modo semplice cosa significhi il rischio sismico, le variabili che possono incidere sulla sicurezza di un edificio e le agevolazioni finanziarie (Sisma Bonus ed Eco Bonus) oggi a disposizione in alcune zone del territorio nazionale, stabilite dagli organi competenti, per migliorare la sicurezza della propria abitazione. In quell’occasione i Professionisti distribuiranno del materiale informativo a tutti coloro che ne faranno richiesta.

I punti informativi saranno mirati ad accrescere la cultura della prevenzione sismica. Gli Ordini territoriali degli Architetti e degli Ingegneri costituiscono, con i singoli Professionisti, i principali “attori”dell’iniziativa. È importante sottolineare come, rispetto al territorio nazionale, la Provincia di Varese sia inserita nel contesto territoriale denominato “zona 4”, pertanto nessun sisma bonus può essere richiesto e concesso. Eventuali interventi potranno comunque essere svolti con altre agevolazioni fiscali.

Architetti e Ingegneri sono fortemente convinti che il miglioramento del sistema paese non possa che passare dalla sensibilizzazione e dalla formazione della Cittadinanza. Attraverso la conoscenza del fenomeno sismico, grazie all’esperienza di chi ha le competenze necessarie per poter essere guida sicura nel complesso mondo della sismica, si potranno mitigare situazioni complesse che hanno generato lutti a famiglie e paesi interi.