Provinciali, Esperienza civica presenterà una sua lista. Si tratta sulla coalizione

Il gruppo di “Esperienza civica” presenterà una sua lista alle elezioni provinciali. Questa è l’unica notizia certa dopo il fitto scambio di comunicazioni intercorse nel Centrodestra venerdì sera.

Comunicazioni tra gli alleati naturali di Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia e Noi con l’Italia che hanno coinvolto direttamente anche il gruppo di civici che fino ad oggi esprimeva il vice presidente dell’attuale coalizione di Centrosinistra in Provincia.

La matassa, però, non si è ancora sbrogliata. Ufficialmente le posizioni rimangono ai nastri di partenza con il nome di Emanuele Antonelli da un lato e quello di Alessandro Fagioli dall’altro. In mezzo, però, tutte le ipotesi sono da esplorare e questo avverrà nelle prossime 36-48 ore, confidano nella segreteria leghista dove in questo momento Matteo Bianchi segue la partita in stretto contatto con i due sindaci di riferimento Alessandro Fagioli e Andrea Cassani.

L’obiettivo in queste ore è quello di tenere insieme tutte le componenti del Centrodestra con la consapevolezza che ogni voto conterà per il risultato finale.

Esperienza Civica resta possibilista ma si ribadisce la necessità di una candidatura civica alla guida di Villa Recalcati, o comunque di qualcuno che non sia marcatamente di partito. Marco Magrini spiega che le condizioni ci sono se alcuni delle ipotesi circolate in queste ore venissero rispettate. Forza Italia ribadisce il valore di Antonelli che a Busto governa già in una coalizione di Centrodestra.