Quali sono le migliori tecniche per vincere con le scommesse online?

Da ormai un decennio abbondante il mercato delle scommesse sportive è diventato una più che solida realtà anche nel nostro paese, e sono sempre più numerosi i bookmaker sia italiani che stranieri che operano nel nostro territorio, riscuotendo più o meno tutti un discreto successo.

La spesa media degli italiani nelle giocate online è in costante ascesa, ed ormai il gioco online ha decisamente soppiantato i classici punti scommesse fisici, con un’esperienza che secondo le ultime tendenze si sta spostando sempre più verso il gioco da mobile, ovvero tramite i nostri smartphone o tablet.

Cosa sono le tecniche di scommessa ?

Per poter giocare e vincere con continuità con le scommesse sportive, l’improvvisazione unita alle proprie conoscenze e ad una buona dose di fortuna spesso non bastano. Basta effettuare infatti una semplice ricerca su internet per imbattersi in una lunga serie di tecniche e strategie per scommettere.

In estrema sintesi, si tratta di metodi matematici applicati alle quote. Alcuni di essi sono ormai utilizzati da tempo e si sono guadagnati una certa autorevolezza ed affidabilità, altri invece vengono propugnati come vincenti ma in realtà sono effettivamente ancora da testare a fondo, mentre altri ancora sono veri e propri specchietti per allodole.

La doverosa premessa da fare, è che non esiste la tecnica vincente al 100%, dato che le scommesse per loro definizione sono aleatorie e l’imprevisto è ovviamente sempre dietro l’angolo. Inoltre, altro aspetto da tenere in seria considerazione, spesso tecniche con alta percentuale di realizzazione, richiedono un ingente investimento iniziale che non tutti i giocatori possono permettersi.

Quali sono le tecniche per scommettere più famose ?

I sistemi di scommessa si dividono fondamentalmente in due categorie : abbiamo i sistemi basati sulle progressioni matematiche e quelli invece svincolati da tale metodo. Tipico esempio di tecnica a progressione è la Masaniello, che prende il nome dal suo creatore ed ha fatto il suo esordio nei primi anni 2000. Si tratta di un sistema di gestione del proprio portafoglio, o bankroll, e che richiede un foglio excel grazie al quale in base ai risultati della nostra giocata, viene calcolato importo e quota necessari a ripianare eventuali perdite subite. Applicando con costanza questa metodologia sono numerosi i casi di giocatori che hanno ottenuto un più che discreto successo.

Altro esempio celebre di tecnica legata alle progressioni è la Martingala o Sistema Progressivo al raddoppio, che in maniera molto semplice in caso di scommessa persa va a determinare un importo della nostra scommessa successiva tale da ricoprire in caso di vincita la perdita o le perdite precedenti. Sistema semplice ma molto rischioso, dato che basta una serie anche breve di risultati negativi per aumentare in modo esponenziale spesa e rischio delle nostre giocate.

Una tecnica adatta ai principianti è invece la Three Routes, che non fa altro che suddividere il nostro investimento iniziale in 3 rami, cui corrispondono altrettante giocate che puntano ciascuna a raddoppiare la puntata. Quando il singolo ramo viene “tagliato”, ovvero la scommessa non è vincente, si procede comunque con gli altri, raddoppiando ad ogni step la puntata, fino a che tutti non si esauriscono. E’ una tecnica che consente di investire anche una piccola somma, a differenza delle altre, ma che nel breve porta i primi seppur piccoli guadagni.

Solitamente le tecniche richiedono di giocare schedine multiple. Differisce da questo schema classico la cosiddetta “Formula Kelly”, dedicata alle giocate singole, e che grazie ad un calcolo matematico che prende il via dalla nostra valutazione sulle probabilità di un evento, ci consente di ottimizzare la puntata prelevando dal nostro portafoglio quella che viene definita come la puntata ottimale. Graie a questa tecnica la gestione dei propri fondi è ottimizzata.

Esiste un metodo certo e garantito per vincere alle scommesse ?

Come abbiamo già anticipato, non esiste la scommessa vincente in assoluto, anche se, in particolari situazioni, possiamo quantomeno individuare la scommessa non perdente : si chiama infatti Surebet, ed è una tecnica che sfruttando le differenze decimali tra le quote dei vari bookmaker, in rari casi e determinate condizioni consente di costruire un sistema di puntate sullo stesso evento e su siti diversi tale per cui nella peggiore delle ipotesi il nostro bilancio finale sarà pari a quello iniziale.

Detto questo, ogni tecnica ha i suoi aspetti positivi e le sue controindicazioni, così come sono differenti i presupposti di applicazione, le complessità dei calcoli e le tempistiche di realizzazione dei primi guadagni. Quel che è certo è che per ottenere risultati consistenti bisogna applicare con costanza la tecnica da noi scelta, senza farsi prendere dal panico in caso di passi falsi e gestendo oculatamente il proprio portafoglio.

Non esiste quindi un metodo sicuro per vincere alle scommesse, non fosse altro per il semplice fatto che se così fosse, i bookmaker avrebbero chiuso bottega da tempo.

Come capire qual’è la tecnica più adatta a noi ?

Se è vero che le strategie per scommettere sono tante ed apparentemente tutte vincenti, è altrettanto vero che per il giocatore meno esperto possa risultare difficile comprendere a quale tecnica approcciarsi e quale sia la più adatta alle sue esigenze.

Il web però viene in nostro soccorso attraverso alcuni siti specializzati e gestiti da esperti del settore che offrono guide obiettive e disinteressate alle scommesse sportive. Ad esempio possiamo trovare un sito che propone un’apposita sezione dedicata alle tecniche per scommettere con singoli approfondimenti relativi a ciascuna metodologia, elencandone i pregi, ma soprattutto evidenziandone le criticità, in modo da fornire all’appassionato tutti gli strumenti utili per iniziare a scommettere con successo.

Ricordiamo inoltre che a prescindere dalla tecnica utilizzata, si deve sempre effettuare le proprie giocate su bookmaker forniti di licenza AAMS e promotori delle campagne a favore del gioco responsabile.