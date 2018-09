Ha quattro arti paralizzati e vive su una sedia a rotelle ma per l’Inps deve lavorare

Pubblichiamo integralmente la lettera del giovane Michael della Bella perché è emblematica di come troppo spesso la burocrazia di questo Paese smarrisca il buon senso anche di fronte all’evidenza.

Salve,

Mi chiamo Michael Della Bella, sono un ragazzo diversamente abile di 27 anni a cui è capitato un fatto francamente assurdo. A marzo di quest’anno ho perso il papà a causa di infarto intestinale (la mamma è deceduta nel 1998) e, come normale, ho fatto domanda per avere la pensione di reversibilità.

Al primo tentativo, la domanda viene respinta per motivi amministrativi (mancava il modello SS3, il classico certificato medico), la seconda volta accade l’impensabile: la mia richiesta viene respinta per motivi sanitari. Sanitari? Ma come è possibile, io ho una tetraparesi spastica e prendo regolarmente “accompagnamento e pensione di invalidità”.

Così, informandomi, scopro che il fantomatico “motivo sanitario” è il fatto che io sarei stato giudicato da Inps come invalido sì, ma non inabile al lavoro. Peccato che io, al lavoro, non ci possa andare. Chi paga le spese di trasporto per recarmi sul posto di lavoro? Chi fornirà la necessaria assistenza a me all’interno di un ipotetico ufficio? I colleghi?

E così io mi ritrovo in una situazione incredibile: io, percependo solamente assegno di invalidità di 810 euro mensili circa, dovrei pagare la badante (che costa 1250 euro mensili), affitto, spese e dovrei anche mangiare. Per sopravvivere mi devo far aiutare da familiari ed amici. Una cosa umiliante!

Ma dove si trova lo Stato? Perché non aiuta le categorie svantaggiate? Non è giusto tutto questo!

Tutta l’Italia lo deve sapere!

I disabili non devono essere abbandonati!

Grazie per l’aiuto che vorrete darmi,

Michael