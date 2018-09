Quel parcheggio per disabili non va: Aila interpella il sindaco

Nuovo intervento di Aila, l’Associazione italiana lotta agli abusi che si sta facendo conoscere in tutto il territorio per i suoi interventi e le sue azioni di tutela dei diritti dei disabili e, più in generale, di chi è più debole e per questo merita più attenzione.

Nei giorni scorsi Aila è intervenuta ad Arcisate per risolvere un problema legato al parcheggio per disabili vicino alla farmacia di via Roma.

«Abbiamo avuto molte segnalazioni in merito alla cancellazione di un parcheggio riservato ai disabili, in prossimità delle farmacia di via Roma civico 6 ad Arcisate – spiega Ada Orsatti, presidente di Aila – abbiamo contattato il Sindaco, il quale ci ha risposto che il parcheggio in questione era pericoloso per la ridotta larghezza della carreggiata in quel punto, e che erano stati predisposti due stalli per disabili poco più avanti, in prossimità del Municipio».

I due posti auto creati non sono però adeguati, secondo Aila: «I problemi che presentavano i due parcheggi in questione erano molteplici e tali da renderli inutilizzabili specialmente per le persone costrette ad utilzzare la carrozzina: presenza di una panchina di fianco ad uno dei parcheggi, e di un albero e di un cartello segnalatore adiacenti al secondo, mancanza di scivolo su entrambi per consentire al disabile di posizionare la carrozzina e scendere dall’auto, lato passeggeri. Ora la panchina è stata tolta, il Sindaco ha girato il tutto al Comando della Polizia locale, che ci ha risposto, evidentemente ignorando la normativa prescrittiva dei parcheggi riservati ai disabili, che lo scivolo non poteva essere fatto. Dopo un sopralluogo, sempre via Pec abbiamo richiesto di realizzare lo scivolo per accedere al marciapiede da entrambi i parcheggi, spiegando che altrimenti i parcheggi sono inutilizzabili non permettendo la discesa dal veicolo e il passaggio sulla carrozzina. C’è anche il problema che non sono state fatte le strisce zebrate che permettono la fuoriuscita della persona in carozzina, se dietro c’è un altra auto posteggiata. Però non abbiamo più avuto alcuna risposta dall’Amministrazione comunale e come ci segnalano i cittadini non è stato fatto alcun intervento. Eppure basterebbe un intervento anche abbastanza semplice per risolvere il problema e agevolare le persone con disabilità che avessero bisogno di recarsi in municipio o alla farmacia poco più avanti. Auspichiamo che vengano apportate al più presto le migliorie richieste».

«Vorrei ricordare – conclude la presidente di Aila, che da non vedente conosce molto bene i problemi che affrontano quotidianamente i disabili – che la normativa Peba (Piano eliminazione barriere architettoniche) è scaduta il 31 dicembre 2014 e tutti i Comuni devono abbattere le barriere architettoniche. I cittadini possono denunciare in Procura il Comune dove trovano barriere architettoniche e senso-percettive».

Aila ha aperto uno sportello a Malnate, nei locali del Centro sociale ricreativo “Lena Lazzari” in via Marconi 16. E’ aperto tutti i giovedì dalle 16.30 alle 18.30.

Tutte le informazioni sul sito dell’associazione Aila