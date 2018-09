Rally Adriatico: Crugnola e De Tommaso vogliono incidere

Ha preso il via questo pomeriggio – venerdì 21 settembre – il 25° Rally Adriatico che si disputa nelle Marche (il cuore organizzativo è a Cingoli) e che è valido per il Campionato Italiano Rally, sia assoluto sia junior.

Allo start della gara – sullo sterrato – si sono presentati con buone ambizioni due dei piloti più in vista del panorama varesino: Andrea Crugnola e Damiano De Tommaso.

Crugnola ha tra le mani la Ford Fiesta R5 della HK Racing e cerca il riscatto dopo le recenti prove del Tricolore nelle quali ha ottenuto qualche delusione. Il varesino sarà affiancato da Danilo Fappani e ha intenzione di sgomitare in mezzo ai principali protagonisti dell'”Adriatico; il pilota di casa Ford inoltre può tornare tra i primi tre della classifica generale del CIR visto che attualmente è quarto a un punto da Campedelli e due da Scandola.

Ancor più interessante è la posizione in classifica di Damiano De Tommaso: l’isprese infatti è leader tra i piloti junior ed è intenzionato a cogliere altri punti per centrare il grande obiettivo stagionale, il tricolore giovanile. Per De Tommaso c’è di nuovo la Peugeot 208 R2B con alle note Michele Ferrara: 12 i suoi punti di vantaggio sul rivale più vicino, Mazzocchi, che possono essere tanti o pochi.