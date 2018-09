Riapre la Scuola di Teatro dello SpazioYak, alla Piramide

Sei corsi di teatro per tutte le fasce di età, a partire quest’anno dai bambini ancora più piccoli (per la prima volta viene attivato il percorso dedicato all’età perescolare, dai 4 ai 5 anni), fino ad arrivare ai ragazzi che ne hanno viste tante ma mai troppe!

È la seconda stagione di YakSchool che si presenta a tutte le famiglie interessate sabato 29 settembre dalle ore 16 nella rinnovata Piramide di piazza Fulvio de Salvo, 6 a Varese, ribattezzata lo scorso anno come SpazioYak dai ragazzi di “Karakorum teatro” che l’hanno ristrutturata e presa in gestione.

Durante il pomeriggio genitori e bambini avranno modo di conoscere gli insegnanti che introdurranno i partecipanti all’arte del teatro, accompagnati da una buona merenda “perché in scena si va a stomaco vuoto, ma per l’openday faremo un eccezione”, commentano i promotori.

“Spazio YAK vuole essere una casa per l’arte, e partecipare ai nostri laboratori vorrà dire trasformarsi: diventare “un animale di periferia” capace di vivere ad altra quota – spiegano Stefano Beghi e Matteo Sanna, fondatori di Karakorum teatro – Per i nostri corsisti riserviamo sconti sui biglietti, occasioni per vedere il teatro dietro le quinte, conoscere artisti e compagnie, e per dire la propria. Perché il teatro è prima di tutto un esercizio di cittadinanza, un momento per la comunità, un luogo di socialità e di crescita, un osservatorio su noi stessi e il mondo”.

Oltre all’introduzione alla didattica bambini e genitori potranno assistere a una breve performance prodotta dai ragazzi che hanno seguito il percorso di teatro nell’arco della scorsa stagione! Uno sguardo inedito sul teatro, per raccontare “perché provare a farlo…e anche perché, forse, potrebbe essere un bene evitarlo”.

Qui sotto potrete trovare i link a ciascun corso, con relativi dettagli:

Nasce cresce yak, laboratorio per bimbi 4-5 anni

Occhi di yak, laboratorio per bimbi 6-7 anni

C’era una volta uno yak, laboratorio per bimbi 8-10 anni

Alla ricerca della valle degli yak, laboratorio per ragazzi 11-13 anni

Yak-si-diventa, laboratorio adulti

Yak-vecchio-fa-buon-brodo, laboratorio ragazzi 60 – 125 anni