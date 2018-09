I ristoratori raccontano Shakejob, l’app che sconfigge il lavoro nero

Contrastare il lavoro nero e aiutare i ristoratori nella gestione del personale. È questo il segreto di Shakejob, l’app sviluppata da Openjobmetis per rivoluzionare il lavoro nel mondo di bar e ristoranti. Sono proprio due di loro a raccontare come e perchè utilizzare la app.

«Nella ristorazione si va in emergenza spessissimo -racconta ad esempio Barbara Contini, la titolare di Corner 08 a Travedona Monate- e per fortuna c’è Shakejob». Questa app permette infatti agli esercenti di trovare personale qualificato anche con pochissimo preavviso e contemporaneamente consente a camerieri, cuochi, baristi o runner di trovare un’occupazione nei momenti che preferiscono, anche per un giorno solo o per poche ore.

Tutto viene gestito con qualche semplice tocco sul telefono, anche la stessa firma del contratto. «Con questa app possiamo vedere tantissimi profili in pochissimo tempo con tutta la qualità e la garanzia di Openjobmetis», racconta Roberto Abes di Ristorante Albatros di Gallarate. Dietro questa facciata digitale, infatti, c’è la solidità del gruppo Openjobmetis dal momento che tutti i profili caricati sulla app corrispondono a persone che hanno affrontato un colloquio in una delle sedi dell’agenzia.

Tutti i dettagli di questa app sono raccontati nel video. Per scaricarla su dispositivi iOS potete cliccare qui mentre per i dispositivi Android cliccate qui. Per tutte le altre informazioni potete visitare il sito www.shakejob.it