Scappano dal resort senza pagare, titolare denuncia una coppia di varesini

«Hanno trascorso una settimana di vacanza nel nostro resort e sono scappati senza saldare il conto».

La denuncia di quanto accaduto è di Rino Carrino, titolare di una struttura alberghiera di Capaccio Paestum, l’Hotel Village Marina, che quando si è reso conto dell’accaduto ha deciso non solo di notificare la cosa ai carabinieri ma anche di rendere pubblica la vicenda su Facebook diffondendo la foto e i nomi dei due giovani coinvolti.

I due avevano concordato con la struttura un periodo di vacanza tra il 31 agosto e l’8 settembre ma già il 5 settembre di loro è sparita ogni traccia, così come dei 1300 euro necessari a saldare il conto.

Si tratta di una coppia di giovani trentenni che risultano essere residenti in provincia di Varese.

«Siamo sicuri che si tratti di una truffa – racconta il titolare – perché hanno lasciato in stanza una situazione che mirava a non farci insospettire. Sono partiti all’alba dicendo che avrebbero fatto una gita e solo a tarda sera, entrati in camera, abbiamo scoperto che avevano lasciato degli oggetti per sviarci: una valigia vuota, un cerchietto e altre cose di poco valore. Tutto il resto dei loro bagagli lo avevano portato via con se. Abbiamo anche provato a contattarli per telefono e Whatsapp ma ci hanno bloccato».

Oltre ad andare dai carabinieri Carrino ha scelto anche di fare una denuncia pubblica sulla propria pagina Facebook con i nomi e le foto della coppia: «lo abbiamo fatto – racconta – dopo aver consultato anche il nostro avvocato. La scelta ci sembrava corretta anche nei confronti dei colleghi per non incappare più in questo problema».

Secondo il resort la coppia doveva pagare 1300 euro per il soggiorno. avevano regolarmente versato 300 euro di anticipo.