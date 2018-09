Scarcerati i 3 giovani arrestati per abusi sulle due minorenni varesine

Davanti al giudice per le indagini preliminari hanno negato ogni addebito i tre giovani accusati di aver partecipato alla violenza di gruppo sulle due minorenni di Varese a Menaggio all’inizio del mese di agosto.

Dopo l’udienza i tre, un barman italiano di 22 anni, un cittadino albanese di 19 e uno etiope di 22, sono stati scarcerati perché il giudice ha ritenuto che non sussistano gravi elementi di prova né il pericolo di fuga.

Naturalmente i tre presunti colpevoli, insieme ad un quarto ragazzo di origine moldava, rimangono indagati e attenderanno in libertà la prosecuzione delle indagini.

Dal canto suo, alla notizia della scarcerazione, la procura di Como ha rilasciato una nota stampa nella quale dice: “Questo Ufficio si riserva di effettuare ulteriori approfondimenti investigativi, evitando allo stesso tempo di fornire ulteriori particolari inerenti un episodio che si ritiene abbia certamente colpito persone accusate e vittime e la relativa indagine, pienamente rispettando la decisione assunta dal Giudice per le indagini preliminari (comunque non equiparabile ad una pronuncia di assoluzione, attesa la fase interlocutoria in cui è intervenuta)”.

I fatti che hanno portato al fermo dei tre ventenni sono emersi dal racconto delle due ragazzine di Varese. Le due giovani avrebbero incontrato i quattro nel bar ai primi di agosto: una serata in compagnia, qualche bicchiere e poi i ragazzi le avrebbero convinte a seguirli fuori e ad allontanarsi con loro per poi consumare la violenza.

Ricostruzione che i tre indagati hanno negato davanti al giudice.