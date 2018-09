Scocca l’ora del campionato: Varese in casa dell’insidioso Verbano

Come tre anni fa, ma con premesse decisamente diverse (e speriamo anche con epiloghi opposti, a medio termine), il Varese si prepara a esordire nel campionato di Eccellenza sul campo di Besozzo, ospite di quel Verbano che da tanti anni è tra le maggiori protagoniste di questo livello. Si gioca domenica 9 dalle 15,30.

La squadra di Manuele Domenicali ha vinto e – discretamente – convinto nelle due partite ufficiali di Coppa Italia, anche se rispetto al settembre 2015 non è accompagnata da certi rulli di tamburi legati a campagne acquisti “pesanti” e investimenti che alla lunga si rivelarono colabrodi (nell’arco del triennio). La nuova società sta così pagando lo scotto dei tanti problemi passati, ma ha comunque costruito una squadra in grado di dire la sua in Eccellenza, anche se a Besozzo mancherà qualche pedina.

«Un po’ di freddezza la avvertiamo, in effetti, ma starà a noi e ai ragazzi far tornare l’entusiasmo» spiega, sincero il dg Marco Ballotta dopo l’allenamento del venerdì a Varesello. «Però nelle prime due gare non sono mancati voglia e impegno da parte dei giocatori, e il pubblico sa apprezzare queste cose».

Domenicali all’esordio in campionato

In campo mister Domenicali continua a lavorare con il “suo” 4-2-3-1: «Ho pochi dubbi su chi giocherà ma le decisioni definitive arriveranno dopo la rifinitura del sabato. Nel frattempo guarderò il filmato sul Verbano in modo da arrivare senza incertezze alla partita di domenica». Tre, forse due, i ballottaggi sull’undici iniziale tenuto conto anche del fatto che non ci saranno il centrale Balzo, il mediano Etchegoyen e l’attaccante Piqueti. In porta si candidano Scapolo e Calandra, con quest’ultimo al rientro dopo un breve infortunio mentre il ruolo di punta centrale potrebbe essere appannaggio o del leggero Silla o del pesante Vegnaduzzo, arrivato solo giovedì in città.

«Matias è un giocatore di grande esperienza, che ha girato molto e che ha saputo calarsi nel gruppo in tempi rapidissimi grazie alla sua conoscenza degli ambienti calcistici». Se non è pretattica, però, il suo impiego potrebbe essere limitato a uno scampolo di gara a Besozzo: «È ancora abbastanza indietro dal punto di vista della preparazione» ammette Domenicali che, intanto, come esterno sinistro dovrebbe far giocare Scaramuzza. Il resto della squadra dovrebbe ricalcare quello visto mercoledì a Vimodrone contro la Calvairate.

IL PRIMO VARESE?: Calandra (Scapolo); Lonardi, Travaglini, Simonetto, Bianchi; Gestra, Marinali; Camara, Lercara, Scaramuzza (Mondoni); Silla (Vegnaduzzo).

Il Verbano dal canto suo arriva al prestigioso appuntamento della “Bombonera” forte di una qualificazione netta in Coppa Italia. Due le vittorie per la squadra di mister Marzio e del presidente Barbarito con quattro gol all’attivo e porta rimasta inviolata. Tre anni fa il derbyno si trasformò nella sagra del gol biancorosso, con uno 0-6 clamoroso ai danni di un Verbano spaventato dalla rosa e dalle ambizioni del Varese (e allora, forse, le dichiarazioni della vigilia di Celestini non motivarono granchè i giocatori…). Stavolta invece si respira un’aria diversa, forse perché da Masnago non arrivano proclami particolari, anche se a Varesello si sta lavorando sodo.

#DIRETTAVN

Il “Marvelli” di Besozzo, noto anche con il nomignolo di Bombonera, sarà il campo centrale della prima giornata per quanto riguarda la consueta diretta live su VareseNews. Oltre alla cronaca minuto per minuto del match, aggiorneremo anche tutti gli altri risultati del girone, con attenzione alle squadre della provincia (non si giocherà però Varesina-Castellanzese: rossoblu che sperano nel ripescaggio). I lettori possono intervenire in diretta o scrivendo nello spazio commenti o usando gli hashtag #direttavn e #verbanovarese su Twitter e Instagram. Live già aperto dal venerdì, con notizie, curiosità e con il sondaggio/pronostico: CLICCATE QUI.