Scommettere nei casinò online è sicuro?

I Casinò online rappresentano la soluzione ideale per tutti coloro che amano il gioco d’azzardo ma non sono disposti a spostarsi da casa propria. Queste piattaforme, infatti, offrono l’opportunità di scommettere soldi reali, utilizzando un conto online, rimanendo comodamente seduti sul divano di casa.

Una delle domande più frequenti da parte di chi si avvicina a questo mondo è: come faccio a capire se una Casinò online è sicuro?

Per verificare l’affidabilità di un sito che offre l’opportunità di scommettere denaro reale è necessario che questo sia controllato e certificato dal garante AAMS (Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato). Essa si occupa di contrassegnare tutte le piattaforme digitali, garantendo la regolarità delle scommesse a chi ne prende parte.

Se state scegliendo un sito affidabile nel mondo delle scommesse, dovete assicurarvi che abbia:

Se ci si rende conto che anche uno di questi elementi non viene rispettato, è consigliabile evitare l’iscrizione al sito di scommesse perché, quasi certamente, ci si sta esponendo al rischio di truffe o di prendere parte a circuiti clandestini.

Inoltre, i Casinò online riconosciuti dall’AAMS sono sottoposti a controlli periodici anche per quanto riguarda la produzione di punteggi di gioco, che avviene automaticamente grazie ad un software. I controlli e le garanzie offerte dai siti di scommesse online regolari riguardano anche la percentuale sulle vincite che, secondo il regolamento, non può mai essere inferiore al 90%. Ulteriori verifiche vengono fatte anche sull’età anagrafica dell’utente che non può essere un minorenne: infatti, per la legge italiana chi ha un età inferiore ai 18 anni non può in alcun modo prendere parte a delle scommesse.

Un sito controllato dall’AAMS è una garanzia di sicurezza soprattutto per quanto riguarda la gestione di tutte le informazioni e i dati personali che vengono consegnati alla piattaforma di gioco online, parliamo quindi di dati anagrafici e di dati finanziari. I soggetti che si iscrivono ai siti contrassegnati dall’AAMS possono dormire sonni tranquilli perché questi si affidano a software crittografati che forniscono una forma di garanzia piuttosto elevata. Infatti è sempre meglio evitare di consegnare al sito i dati della vostra carta di credito se non siete sicuri che tratta di una piattaforma controllata e sicura.

Un sito di scommesse online certificato dall’Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato è considerato sicur perché essa, da qualche tempo, ha anche istituito un Osservatorio che si occupa di garantire che il gioco sia un momento di divertimento e che non diventi una vera e propria dipendenza . Questo è stato possibile grazie al decreto Balduzzi del 2012 , con il quale si è preso seriamente in considerazione in problema della dipendenza dal gioco d’azzardo .

Chi gestisce siti di scommesse online clandestini si è specializzato nella creazione dei cosiddetti ‘specchietti per le allodole’. In genere, infatti, riescono comunque ad ottenere molte iscrizioni e partecipazioni sul loro sito grazie a politiche strategiche volte ad ingannare gli utenti a tal punto da convincerli che la mancanza di certificazione AAMS non rappresenti un grosso problema.

Proprio perché si tratta di piattaforme non autorizzate, per poter attirare numerose iscrizioni, promettono soluzioni molto vantaggiose, come bonus di benvenuto che rendono altamente appetibile il sito. Per questo il consiglio, quando si cerca un Casinò online, è quello di tenere gli occhi ben aperti.

In ogni caso, come direbbe una famosa pubblicità ministeriale: gioca responsabilmente. Il gioco d’azzardo può essere divertente ed eccitante, ma non deve mai trascinare il soggetto in una patologia o in una dipendenza che può provocare danni economici e personali molto seri. Senza dubbio i siti non autorizzati dall’AAMS lavorano con l’obbiettivo di creare vortici di dipendenza dalle quali l’unico a vincere è il Casinò online clandestino.