Senza lavoro, trova un borsello con soldi e documenti e consegna tutto ai Carabinieri

Ogni tanto anche i Carabinieri aprono la porta della caserma e si presenta… una buona notizia.

E’ successo oggi pomeriggio a Caronno Pertusella, quando alla Stazione dei Carabinieri si è presentato un cittadino ghanese di 35 anni, regolarmente immigrato in Italia.

L’uomo che parla a stento l’italiano, a cavallo della sua bicicletta datata ma funzionante, ha raggiunto la Stazione dei Carabinieri e, molto imbarazzato perché timoroso di non riuscire a farsi capire, ha consegnato ai militari un borsello dimenticato sul treno da un cittadino residente a Monza.

All’interno del borsello vari effetti personali, anche di valore, e il portafogli con documenti e 115 euro in contanti. Tutto consegnato ai Carabinieri.

Un gesto non scontato per una persona che, come ha spiegato lui stesso ai militari, non ha un impiego fisso e lavora saltuariamente.