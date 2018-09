Servizio mensa, bambini esclusi. L’assessore: «Mancano gli insegnanti statali»

Ancora una volta è Facebook il vettore di una situazione poco positiva. Lo sfogo arriva dalla mamma di un bambino che frequenta la scuola elementare “Battisti” di Malnate. La lamentela riguarda il numero di posti per il servizio mensa.

La domanda supera il numero dei posti limite in questo momento, quindi diversi bambini sono stati esclusi dal servizio, con annessi problemi logistici alle famiglie.

Queste le parole della mamma su un gruppo pubblico di Malnate:

Trovo scandaloso che il servizio mensa, nei giorni di rientro delle scuole di Malnate, non sia garantito per tutti i bambini i cui genitori ne fanno richiesta. Quest’anno ne sono stati esclusi tanti, e non si sa per quale motivo. Su protesta di molti genitori ne sono stati accolti ancora alcuni, non si sa tenendo conto di cosa alcuni sono stati scelti e altri no.

A rispondere e cercare di spiegare la situazione è stata l’assessore ai servizi educativi Maria Irene Bellifemine:

Come detto già negli open day, alla “Battisti” sono disponibili 300 posti per la mensa su due turni. L’amministrazione garantisce il numero totale dei posti disponibili grazie alla presenza di due educatori perché gli insegnanti statali non sono in numero sufficiente. Le graduatorie di accoglienza sono stilate in base ai criteri previsti dal regolamento, purtroppo chi non viene accolto probabilmente non rientra nei criteri di priorità. Gli spazi del refettorio al momento non sono modificabili. Sono rimasti esclusi i bambini di genitori che non sono entrambi lavoratori e che abitano vicino alla scuola. In caso di nuove disponibilità gli alunni in lista d’attesa saranno contattati.