Settecento persone nelle vie di Crenna per la festa del Bettolino

Uniti nel motto ” Da soli si va in alto, insieme si va lontano”: domenica 16 settembre, nella piazzetta antistante il Santuario del Bettolino a Crenna e lungo le vie adiacenti, chiuse al traffico per l’occasione, la comunità pastorale di Crenna e Moriggia ha radunato oltre 700 persone per la S. Messa all’aperto a cui hanno assistito in prima fila anche le autorità cittadine, col sindaco Andrea Cassani.

Galleria fotografica Festa Bettolino Crenna 4 di 8

(tutte le foto sono di Salvatore Benvenga)

Una suggestiva fiaccolata, partita venerdì sera da Colle San Bosco in provincia di Asti e condotta da una trentina di ragazzi dell’oratorio di Crenna guidati da Eugenio Turri ha trovato la sua conclusione, dopo 160 km di marcia, con l’arrivo al Bettolino e l’accensione del braciere posto sotto il palco che ospitava l’altare.

Ha officiato la S. Messa il parroco Don Luigi Pisoni coadiuvato da don Michele Barban e dal novello sacerdote Andrea Budelli, nativo di Crenna. Sull’altare è stata posta una grande immagine incorniciata della Madonna Annunciata del Bettolino, ricavata dalla fotografia di Salvatore Benvenga all’affresco originale del 1638.

Nella chiesetta ben sessanta coristi di Crenna e Moriggia hanno accompagnato la liturgia, ben udibili all’esterno grazie ad un impianto di amplificazione predisposto per l’occasione. Decine di volontari hanno consentito il perfetto svolgimento di questa complessa celebrazione comunitaria.

La festa è proseguita con un pranzo all’aperto a base di paella e sangria e si è conclusa in serata all’oratorio di Moriggia con una cena a base di bigoli e sugo d’anatra al termine della quale si è dato il via ai fuochi d’artificio.