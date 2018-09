Settembre Angerese, un mese di eventi e tradizioni da riscoprire

Un mese di appuntamenti, incontri e iniziative in riva al Lago Maggiore. Torna anche quest’anno il Settembre Angerese, manifestazione riscoperta e valorizzata dal comune di Angera, che ripercorre una tradizione che ha le sue radici nel passato.

Nel 1497 infatti Ludovico il Moro concesse ad Angera il titolo di Città e le diede facoltà di tenere due fiere annuali e diritto di mercato. La Fiera Settembrina era dedicata al settore agricolo e alla vendemmia. Da ormai cinque anni il Comune ravviva la tradizione e recupera così la memoria del proprio passato, delle radici condivise della comunità e degli avvenimenti significativi che hanno caratterizzato lo sviluppo agricolo, culturale ed enogastronomico angerese e lombardo.

I prossimi eventi in programma sono:

Sabato 8

– ore 15.30 “Piccola tribù che balla” laboratorio infanzia 3-6 anni, in Biblioteca via Dei Mille

– ore 21.00 “Mundial Spagna 1982” in Piazza Ex Sama (vai all’articolo)

Domenica 9

– ore 9.00 “Festa della Chiesa SS. Cosma e Damiano”, a Barzola

– dalle ore 9.45 “Giornata del Ricordo” per i caduti e i dispersi angeresi di tutte le guerre, dal Piazzale della Chiesa S. Maria Assunta

– dalle ore 9.00 “Mostra raduno Ferrari” ritrovo lungolago Piazza Garibaldi

– dalle ore 10.00 incontro per ragazzi con gli speleologi del CAI. Ritrovo al Museo Archeologico via Marconi con la guida e proseguimento sul prato lungolago di viale Repubblica per l’attività sportiva con gli esperti

– alle ore 11.30 tour guidato fra le aziende agricole locali con pranzo su prenotazione. Ritrovo con la guida in via Campo dei Fiori

Giovedì 13

– mattina di degustazione “Pane DeCO di Angera” presso panificio Giombelli in via Palletta

Venerdì 14

– alle ore 21.00 “Il Cinema in…Viaggio” con il film Sing, presso il cortile delle Scuole in via Dante

Scarica il Pdf con tutte le iniziative del Settembre Angerese

Gli eventi collaterali:

“L’arte nella sua semplicità” mostra di Italo Varsalona fino al 23 settembre presso la Sala Espositiva del Museo Archeologico in via Marconi, calendario aperture su www.angera.it

“Il Lago nel Piatto” per tutto il mese rassegna gastronomica con pesce di lago presso i ristoranti della città (Guarda i ristoranti che aderiscono e i menu proposti)