Si avvicina Miss Italia, la corona intanto va a Diletta Leotta

Un simpatico siparietto ha animato questa mattina la conferenza stampa di presentazione della 79^ edizione di Miss Italia, che vede tra le finaliste anche la 18enne Sofia Belli di Besnate.

Diletta Leotta, che nei giorni scorsi aveva raccontato di essere stata scartata in occasione della sua partecipazione al Concorso nel 2009, è stata incoronata a sorpresa “Miss Presentatrice” dalla patron Patrizia Mirigliani. “La terrò sulla testa fino a lunedì”, ha scherzato e incalzata dalla Patron (“Te la ricordi ancora quella poesia di Emily Dickinson che allora non ti hanno fatto recitare?”) si è potuta ‘riscattare’ declamando i versi di “That Love is all there is”.

“Per me è un onore poter partecipare nelle vesti di conduttrice – ha detto poi nel corso del suo intervento Diletta Leotta che dividerà il palco della finale con Francesco Facchinetti – perché è vero che ci sono delle novità ma ci sono anche delle certezze consolidate negli anni. Personalmente, non ho mai perso un’edizione del Concorso e questo è merito soprattutto di Patrizia Mirigliani”.

Il concorso andrà in onda su La7 lunedì 17 settembre.