Si scontra con un’auto: grave un ciclista americano residente nel Varesotto

Grave incidente stradale oggi pomeriggio in Vallemaggia, nel Canton Ticino.

Poco prima delle 15 in territorio di Maggia un 49enne ciclista cittadino statunitense residente in provincia di Varese circolava in direzione dell’alta valle sul marciapiede opposto alla corsia di percorrenza.

Per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, giunto poco prima dello svincolo per Moghegno, il ciclista è sceso dal marciapiede, andando a collidere frontalmente contro un 72enne cittadino svizzero domiciliato nella regione che circolava regolarmente sulla strada cantonale in direzione di Locarno alla guida di un’automobile.

Sul posto, oltre agli agenti della Polizia cantonale e della Polizia comunale di Locarno, sono intervenuti i soccorritori del Salva e la Rega, che dopo aver prestato le prime cure hanno elitrasportato il 49enne all’ospedale.

Stando a una prima valutazione medica l’uomo ha riportato gravi ferite.