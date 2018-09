Il sindaco chiede al consiglio di prolungare la vita dell’inceneritore fino al 2027

Il Consiglio Comunale di Busto Arsizio è convocato per lunedì 24 settembre, alle 21.00 nella sala consiliare del palazzo municipale. Venti i punti all’ordine del giorno, consultabili qui.

Come sempre, il consiglio sarà trasmesso in diretta sulla web tv Enzo Tortora: per vederlo basta cliccare su Web tv Enzo Tortora in home page e nelle sezioni “La Città” e “Servizi on line”.

Tra i punti di maggiore interesse spicca il numero 20 e cioè la mozione di indirizzo presentata dal sindaco Emanuele Antonelli in merito agli scenari futuri di Accam.

La mozione d’indirizzo attraverso punta a dare mandato al rappresentante del Comune nella società di garantire, a richiesta dei Comuni Soci, il proseguimento della locazione delle aree attualmente concesse alla società ACCAM Spa sino al 2027, sulla base delle soluzioni proposte dal nuovo Piano Industriale che sarà presentato nell’Assemblea dei Soci del 28 settembre.