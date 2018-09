“Spirto Genitl”, il festival che omaggiato Beethoven

Si è concluso il Festival di musica classica “ Spirto gentil” giunto alla sua 9^ Edizione, organizzato dal Centro culturale Tommaso Moro con il patrocinio e la collaborazione dell’Assessorato alla cultura di Gallarate. Il tema di quest’anno “Beethoven: il genio, l’uomo” è stato svolto in 4 momenti.

Dopo la brillante guida all’ascolto tenuta lo scorso 13 settembre dal M° Giovanni Fornasieri e la apprezzata lezione – concerto tenuta da Francesco Pasqualotto per le scuole sabato 22 di mattina, si sono succeduti due concerti di eccezionale levatura, sia per i brani proposti che per la qualità degli interpreti. Nella serata di sabato 22 davanti a un pubblico foltissimo ed entusiasta i violinisti Natasha Korsakova e Manrico Padovani, greco-russa lei, svizzero lui, hanno suonato rispettivamente la sonata op. 30 n 3 e la sonata op. 47 “ Kreutzer”, accompagnati dal pianista Francesco Pasqualotto: un’interpretazione magistrale e coinvolgente.

Domenica 23 il giovanissimo pianista Filippo Gorini, unico italiano ad aver vinto il premio Beethoven a Bonn, ha offerto al pubblico l’eccezionale interpretazione di due tra le più belle sonate per pianoforte solo: la gigantesca op.106 “Hammerklavier” e la stupenda op.111, l’ultima prodotta dal genio tedesco.

Opere difficilissime da suonare, che richiedono anche al pubblico la disponibilità a lasciarsi condurre nella profonda, e a volte imprevedibile, ricerca di Beethoven. All’uscita da tutti i concerti l’espressione dei volti degli spettatori, ma anche dei musicisti, è stata un misto di ammirazione e gratitudine per la bellezza accaduta e riconosciuta: un chiaro invito a proseguire pensando alla decima edizione del festival.