Sport Experience, il meglio dello sport per tutta la famiglia

Due giorni per scoprire il meglio dell’attività fisica per adulti e bambini, ma soprattutto due giorni per poter provare GRATUITAMENTE tante attività diverse, in acqua, in palestra o in sala corsi: SPORT EXPERIENCE, è questo il nome dell’esperienza sportiva che le società sportive Sport Club 12 (nei Club Sportivi di Ispra e Induno Olona) e Play Sport (nella Palestra Play Fitness di Gallarate) intendono regalare durante l’evento di sabato 29 e Domenica 30 Settembre.

Galleria fotografica Sport Experience 4 di 40

L’evento si inserisci nel progetto ‘#MUOVITICONOI’ che ha proprio l’obiettivo di far muovere le persone e sensibilizzarle ai sani stili di vita legati allo sport per tutti. Provare per credere, in pratica!

Secondo i dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità infatti SOLO il 33% degli italiani farebbe attività fisica in modo continuativo, e le conseguenze della sedentarietà citate nelle più recenti ricerche scientifiche sono allarmanti: malattie cardiache, diabete ed anche alcuni tipi di tumori!

“Questo evento è solo l’inizio di una serie di iniziative che vogliamo portare avanti con forza per far capire l’importanza di fare sport!” – sottolinea Nicola Diano, Direttore Generale di Sport Club 12 – “vogliamo mettere le persone nelle condizioni di non raccontarsi più scuse… non ho tempo, non mi piace, non riesco… questo è quello che ci dicono spesso nei club e il nostro obiettivo è provare che tutti lo possono fare!”

Tony Lauri, amministratore della società sportiva Play Sport, ed ex Campione Europeo di Boxe aggiunge: “Per far diventare l’attività sportiva un vero e proprio stile di vita le persone hanno bisogno della motivazione e della giusta carica, ed è questo che ci impegniamo a trasmettere ogni giorno” – sottolinea l’ex atleta – “in palestra abbiamo tante tipologie di corsi e di iniziative, è sempre più semplice e divertente fare un po’ di sano movimento per migliorare la propria vita e la propria salute!”

A partire dalle 9.00 di Sabato 29 mattina – e fino alle 12.00 di Domenica 30 – sarà possibile prenotare e provare diverse attività, sia per adulti che per bambini, da quelle più soft a quelle ad alto impatto, come ad esempio i nuovi format @LesMills importati dall’America: corsi che variano tra i 30 e i 45 minuti di durata, con musica, trainer specializzati ed una scaletta studiata per essere adattabili ad un pubblico con esigenze diverse, un vero e proprio concentrato di energia!

A questi link il programma delle iniziative in ciascun centro sportivo:

Sportclub12 ISPRA via Leopardi 232 tel 0332780391 by SportClub12 Sportclub12 INDUNO via Olimpiade 5 tel. 0332202964 by SportClub12 PlayFitness GALLARATE via Ristori 17 0331701210 by Playsport

L’evento è gratuito, con prenotazione obbligatoria, fino ad esaurimento posti.