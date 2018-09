Sport Management in Romania obiettivo vincere il girone

Inizia con una trasferta in terra rumena, nella vasca del Corona Sportul Studentesc di Brasov, l’avventura in Len Champions League della BPM Sport Management.

I busotcchi di coach Marco Baldineti saranno impegnati nel girone di qualificazione alla massima competizione europea e troveranno sulla propria strada i padroni di casa del Brasov, i georgiani del Tbilisi, i turchi dell’Enka Istanbul, gli ucraini della Dinamo Lviv e i francesi del Pays D’Aix del grande ex Romain Blary.

Quattro i pass in palio per il tabellone principale di Champions, con il Banco BPM impegnato nella prima giornata a partire dalle 18,30 contro Tbilisi. Venerdì secondo match alle 11 con il Pays D’Aix di Blary, sabato terza gara (18,30) la sfida con i turchi, domenica (11) quella ai padroni di casa.

«Girone abbastanza abbordabile» promette alla vigilia coach Baldineti «anche in virtù del fatto che si qualificheranno quattro squadre. Da temere ci sono i padroni di casa guidati da Georgescu Horeanu – ex Cremona – e i francesi che hanno giocato la finale del proprio campionato e si sono rinforzati con giocatori del calibro del nostro ex giocatore Blary». I Mastini saranno privi di Radomir Drasovic, impegnato con la nazionale serba. «Ma dovremo provare a vincere il raggruppamento per avere un girone di secondo turno con avversarie più abbordabili».

Nei giorni scorsi il Banco BPM si è allenato insieme agli altri francesi dello Strasburgo, ospite alle piscine “Manara”. «Un’esperienza utile che ci ha dato buone indicazioni – spiega capitan Stefano Luongo – Proveremo a vincere il girone ma sarà anche importante giocare bene per cominciare a creare un sistema di gioco da fare crescere nel corso della stagione».

LEN CHAMPIONS LEAGUE

1° Turno: 13-16 settembre – Gironi a 6 squadre (4 promosse)

2° Turno: 28-30 settembre -Gironi a 4 squadre (2 promosse)

3° Turno: 6-10 ottobre – Partite di andata-ritorno (1 promossa)

Fase a gironi: 17 ottobre, 15 maggio (4 promosse)

Final Eight: 6-8 giugno, Hannover.

1° Turno

Gruppo A (Brasov, 13-16 settembre): BPM SM BUSTO A. (Ita), Corona Brasov (Rom), Pays d’Aix (Fra), Tbilisi (Geo), Enka (Tur), Dynamo Lviv (Ucr).

Gruppo B (a Strasburgo, 14-16 settembre): Terrassa (Spa), Jadran Herceg Novi (Mon), AZC Alphen (Ola), Strasburgo (Fra), Valletta (Mal).

2° Turno (4 gironi da 4 squadre)

Già qualificate: Jadran Spalato (Cro), Sabadell (Spa), Postdam (Ger), Vouliagmeni (Gre), Ftc Budapest (Ung), An BRESCIA (Ita), Oradea (Rom), Kazan (Rus).

Tabellone principale – Già qualificate

Gruppo A: PRO RECCO (ITA), Barceloneta (Spa), Eger (Ung), Dynamo Mosca (Rus), Steaua Bucarest (Rom), Stella Rossa Belgrado (Serb), Qualificata A, Qualificata D.

Gruppo B: Olympiacos Pireo (Gre), Jug Dubrovnik (Cro), Szolnoki Dozsa (Ung), Spandau 04 (Ger), Waspo Hannover (Ger); Mladost Zagabria (Cro), Qualificata B, Qualificata C.