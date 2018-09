Storica e amata: la Fiera varesina promossa dalla Regione

È ormai una tradizione che si rinnova da oltre 40 anni. Per la città di Varese, la fine dell’estate e la ripresa di tutte le attività sono segnate dall’apertura della Fiera campionaria. Un appuntamento che ha raggiunto un tale livello di partecipazione e interesse da essersi meritato l’inserimento nel cartellone fieristico regionale, decisione presa lo scorso luglio. A dare notizia della promozione è stata la vice presidente del Consiglio regionale Francesca Brianza nel corso della cerimonia di apertura a cui hanno preso parte il Sindaco Davide Galimberti con l’assessore alle attività produttive Ivana Perusin, il Prefetto Enrico Ricci, il presidente della Camera di Commercio Fabio Lunghi e il consigliere provinciale Luca Paris, l’eurodeputata al Parlamento Europeo, Laura Comi, la deputata del Partito Democratico, Maria Chiara Gadda e il senatore pentastellato Gianluigi Paragone.

« Questo appuntamento segna l’avvio della nuova stagione – ha affermato Galimberti – E la fiera vuole essere lo specchio di una città proiettata al futuro che sta cambiando profondamente nei suoi ritmi, nella mobilità e nelle proprie ambizioni dopo l’apertura delle tratte ferroviarie verso la Svizzera e verso Malpensa. È un’occasione unica sia per il territorio sia per la sua economia: quel comparto deve essere pronto a recepire le nuove potenzialità. Sono stato a Roma per sottolineare l’importanza di mettere in circolo questi 2,5 miliardi di euro del bando periferie che andranno a vantaggio di tutta la collettività».

Così, all’ingresso della Fiera, ad accogliere i visitatori c’è proprio lo stand del Comune di Varese che presenta il suo “piano stazioni”, il progetto di riqualificazione dell’area cittadina a cui è collegato il nuovo modello di mobilità sostenibile.

Con oltre 200 stand e 300 persone impegnate, la 41esima Fiera ha tutte le caratteristiche per superare i record degli anni scorsi: « Lo scorso anno abbiamo registrato oltre 50.000 accessi ma, soprattutto, gli espositori hanno stretto rapporti che hanno alimentato l’attività di tutto l’anno – ha raccontato con un pizzico di orgoglio l’assessore Ivana Perusin – L’obiettivo, quindi, è quello di veder crescere di nuovo l’interesse e il movimento in questi padiglioni, così da assicurare un 2019 altrettanto positivo».

L’ambito d’azione della campionaria cittadina si sta espandendo: « Da una dimensione locale sta superando i confini arrivando a toccare tutto il territorio provinciale» ha sottolineato Luca Paris mentre il Presidente della Camera di Commercio Fabio Lunghi ha ricordato l’impegno sul fronte digitale a sostegno di un’imprenditorialità che deve stare al passo con il progresso tecnologico.

Non è mancata la voce del Prefetto Ricci che ha garantito il massimo sforzo in tema di sicurezza con il coordinamento costante e continuo di tutte le istituzioni, forse dell’ordine e protezione civile.

A tenere a battesimo la 41esima campionaria è giunto infine monsignor Panchetti che, sul filo di lana dopo aver terminato la celebrazione di una messa, è arrivato sulle rive del lago per dare la benedizione, cerimonia che ha preceduto il saluto in lingua bosina e il taglio del nastro affidato ai bimbi presenti.

Fino al 16 settembre, il cuore economico, sportivo, culturale ma anche culinario della città batterà alla Schiranna. L’ingresso è gratuito

