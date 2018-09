Strategie di gioco online: la guida

Molto spesso utenti più o meno esperti nel gioco d’azzardo online, sono alla ricerca di strategie vincenti per poter perdere poco ed incassare tanto. Senza dubbio esistono delle tecniche, o meglio, degli accorgimenti da utilizzare per ridurre al minimo possibile le probabilità di delapidare tutto il proprio patrimonio investito, ma allo stesso tempo, si deve tenere a mente che, oltre che della bravura, c’è bisogno di fortuna.

Il primo consiglio fondamentale per i nuovi giocatori, è quello di non credere ciecamente a nessuna guida online, nel senso che applicare rigidamente tecniche reputate come sempre vincenti è il primo passo per perdere sempre. Quindi la prima strategia è non affidarsi ad una ed una sola strategia per giocare, ma sperimentare e farlo secondo i consigli che verranno dati di seguito.

Gestione del proprio conto e delle somme investite

La prima strategia o consiglio, è quella di cercare di dilazionare i propri investimenti, cioè le somme scommesse, rispetto al credito totale presente sul proprio conto. Secondo le probabilità, è più facile vincere su 5 giocate da 2 euro, piuttosto che da un’unica puntata da 10. A pensarci bene il capitale investito è lo stesso, ma viene distribuito in più tranches. La conseguenza è la possibilità di perdere meno denaro con la singola giocata (2 soli euro al posto di 10), ma anche di poter vincere (seppur una somma minore rispetto ad una singola giocata da 10) con più facilità.

Impostare il limite massimo di ricarica

Giocare e vincere è una questione di pazienza e di mentalità, oltre che di fortuna. Come detto, non c’è nessuna strategia di gioco online che possa permettere una vittoria certa, ma si possono limitare le perdite, quindi avere più capitale da investire in giocate sensate.

Qualora il giocatore si rendesse conto di aver perso molto, e preso dall’euforia avesse ricaricato troppe volte nella stessa settimana il proprio conto, magari continuando a commettere gli stessi errori, il rischio corso è quello di perdere ancora e ancora, fino a spendere cifre considerevoli.

Una buona strategia è quella di gestire le proprie giocate programmandole settimanalmente. Sui principali bookmakers infatti, sarà possibile impostare un limite massimo di ricariche settimanali, oltre il quale non si potrà sforare il tetto di credito caricato entro sette giorni. Questo permetterà di gestire con più pazienza la minor quantità di denaro presente sul conto, ma aumenterà anche le probabilità di vincita.

Conoscere i bookmakers e i bonus di benvenuto

Un altro buon metodo per aumentare le proprie vincite, strategia molto cara anche ai giocatori più esperti, è quello di tenersi sempre aggiornato sui numerosi bookmakers presenti sul web. Questo permetterà di usufruire di diversi bonus di benvenuto, ciascuno con i suoi pregi e con i suoi difetti. I bonus sono un incentivo a giocare, non un regalo, ma permettono di tentare nuove strategie, e di poter vincere somme consistenti anche senza investire niente.

Capire come funzionano i bonus

A proposito di Bonus, sarà importante ricordare al giocatore di leggere per bene i termini e i regolamenti degli stessi. Molti bonus non permettono infatti di prelevare o di vincere una cifra prelevabile (può accadere con un bonus di vincere una somma considerata anch’essa bonus). Ad esempio alcuni bonus sbloccheranno il ritiro della vincita a partire da una vincita superiore di un numero di volte predeterminato, alla somma ricevuta come bonus.

Conoscere il bonus vuol dire giocare di conseguenza, non bisogna sottovalutare il fatto di avere anche un solo euro come bonus, potrebbe accadere, ad esempio, che pur avendo giocato 10 ed avendo 3 di bonus, ma vincendo una somma inferiore a quella prevista dal bookmakers per il ritiro di una vincita ottenuta proprio con il bonus, di perdere anche i 10 euro giocati, pur avendo vinto. Quella somma potrà essere prelevata ma prendendosi ulteriori rischi.

Inoltre, i bonus non potranno essere utilizzati su tutti i giochi, e sulle stesse quote. Bisogna tenere conto di quali siano le restrizioni o le possibilità di gioco con ciascun bonus. Poniamo un altro caso, cioè quello di un credito di 20 euro, in cui 10 sono di bonus e 10 di credito proprio. Volendo puntare su una corsa di cavalli quotata a 1.2, ignorando il fatto che la puntata minima con il bonus sia su quote superiori a 2.0, si rischia di invalidare la giocata, o addirittura di giocare solo con metà del proprio credito, cioè la somma caricata personalmente.

Scegliere giochi con probabilità elevate