Il successo dello street food tira la volata a Brindiamo al Broletto

«Sono stati superati i numeri delle prime due edizioni: l’Urban Street Food ha richiamato a Gallarate davvero tanta gente, trasformandosi in ricaduta positiva per tutta la città». L’assessore al Commercio e all’Attrattività territoriale, Claudia Maria Mazzetti, è più che soddisfatta dell’esito della manifestazione in piazza Garibaldi, arrivata alla sua terza edizione.

Da venerdì a domenica sera i 25 selezionatissimi truck sono stati letteralmente presi d’assalto. «Merito della qualità proposta» prosegue l’esponente della giunta di centrodestra. «E non mi riferisco solo al cibo, ma anche agli spettacoli di intrattenimento. Ma ciò che rende il bilancio positivo è soprattutto la conferma del “brand” dei Due Galli. Ormai il nostro “marchio” è sinonimo di eventi di successo con il risultato che la gente si fida e accorre ad occhi chiusi. È ciò che sta accadendo ad ogni appuntamento organizzato o patrocinato dall’amministrazione comunale».

Mazzetti parla di un «meccanismo virtuoso» studiato sulla carta, sin dall’insediamento dell’esecutivo guidato dal sindaco Andrea Cassani. «Ci eravamo imposti di proporre manifestazioni in grado di rilanciare il centro storico e, numeri alla mano, possiamo dire che i risultati stanno arrivando. Stiamo riempiendo la città e sono contenta per quelle attività che ne stanno approfittando. Lo scorso fine settimana, ad esempio, tutti i bar e i ristoranti hanno lavorato tanto: era esattamente quello che volevamo ed è ciò che è successo anche grazie alla collaborazione del Naga».

Nella direzione indicata dall’assessore va anche l’ultimo appuntamento del mese, in programma il 28,29 e 30 settembre nel cortile della sede comunale di via Cavour. “Brindiamo al Broletto” sarà una tre giorni interamente dedicata al mondo del vino. Una nuovissimo format, al quale hanno aderito alcuni esercenti gallaratesi del settore.