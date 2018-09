Tambone guida la Openjobmetis nella vittoria su Tortona

Alla “prima” di Masnago, seppure giocata in maniera non ufficiale, la Openjobmetis torna alla vittoria superando Tortona, pur staccando solo sul finale i piemontesi, formazione ricca – va detto – di giocatori dal passato in Serie A e candidata a fare molto bene nel prossimo torneo di A2.

Varese dunque vince di 14 davanti a un discreto pubblico, superando anche qualche difficoltà intervenuta nel corso del match: Caja ha infatti dovuto fare a meno di Pablo Bertone dal secondo quarto in avanti. L’argentino ha sofferto di un problema alla caviglia che ha tolto di mezzo l’unico sostituto naturale di Avramovic, con il serbo assente perchè in nazionale. Così si è vista per lungo tempo una Openjobmetis con il doppio playmaker, con Tambone schierato in guardia e con Natali a dargli fiato in un ruolo non suo.

Alla fine quindi, Varese ne è uscita bene proprio con Tambone migliore in campo e non solo perché è stato il top scorer della serata (23 punti). Il play romano è evidentemente più avanti di condizione rispetto ai compagni, grazie alla parentesi con la nazionale sperimentale, ma è apparso anche molto concentrato e convinto dei propri mezzi. Chi invece ha faticato è stato il regista titolare, Moore, appannatissimo al tiro e meno ispirato in costruzione rispetto alle gare di Castelletto Ticino. Indietro dal punto di vista fisico anche Archie mentre Scrubb, pur senza sfavillare, ha segnato 17 punti piuttosto “silenziosi”, grazie al suo tiro da 3. Tra le note positive resta la volontà dei biancorossi di costruire “canestri di squadra” e di cercare il passaggio in più per il compagno libero, situazione cercata a costo di perdere palla e aprire i contropiedi avversari.

Ora sarà necessario valutare il problema di Bertone in vista del Trofeo Lombardia di Desio, dove Varese sfiderà Trento in semifinale (sabato) e una tra Cantù e Cremona (domenica): gare impegnative contro formazioni di Serie A nelle quali l’assenza di entrambe le guardie potrebbe creare problemi, anche di sovraccarico per i compagni in campo.

LA PARTITA

Due triple di Alibegovic nei primi minuti danno un buon abbrivio alla Bertram e consigliano a Caja di fermare il gioco al 4′ per alzare l’intensità difensiva. Mossa non riuscita perché quando Ndoja segna da lontano il tabellone dice 6-13. Nuovo “giro di manopola” difensivo – stavolta senza timeout – e prima della pausa la Openjobmetis torna in scia con Scrubb e Tambone, sorpassando infine con Natali (16-13).

Quando la palla gira, però, Varese costruisce buoni tiri sia da fuori sia da sotto: Archie e Iannuzzi fanno 23-13 e costringono il Derthona alla sospensione. Tambone è di nuovo in gas, come a Castelletto, e piazza due triple – inframezzate da quella di Gergati – per il 31-18 di metà periodo. Caja va anche col doppio play per sopperire all’assenza di Bertone (e Avramovic) ma è Knowles a suonare la carica per i bianconeri. Quando la OJM ritrova con Scrubb e Ferrero il tiro da fuori (dopo diversi sbagli) arriva un altro minibreak chiuso da Cain – canestro su rimbalzo – per il 40-31.



Alcuni “errori di altruismo” e cioé palle perse nel tentativo di effettuare il passggio in più, affossano la Openjobmetis a inizio ripresa: parziale di 0-8 (dopo mini scatto biancorosso) e timeout di Caja. Tortona ne approfitta per restare in scia nel punteggio complessivo e avanti in quello parziale (triple dei vecchi marpioni Garri e Blizzard), con Cain che dall’altra parte tiene a galla Varese. Il quarto è vinto dagli ospiti di 3, il totale fa 64-58 per i biancorossi.

A prendersi la scena nel quarto periodo, e non per la prima volta, è Matteo Tambone che aggiunge subito 5 punti a una gara già molto buona. Con lui c’è anche Ferrero nel 10-3 in meno di 2′ targato Varese. La Bertram non molla (due triple dall’angolo di Alibegovic), Moore l’agevola sbagliando a più riprese al tiro, ma ancora Tambone-Cain tengono a bada i piemontesi. E quando Archie finalmente imbuca dalla media, un piccolo “ooooh” di compiacimento del pubblico segna la fine delle ostilità: 88-74.

PAROLE DALLA PANCHINA

Attilio Caja non si dilunga davanti ai microfoni, anche per non ripetere gli stessi concetti espressi a Castelletto. Piuttosto il coach è preoccupato: «Dobbiamo valutare il problema di Bertone che ha la caviglia gonfia ma non si è accorto di come si successo l’infortunio. Senza Avramovic ci manca anche la seconda guardia e ciò rischia di rendere più difficile il lavoro di tutti. Bravi quelli che hanno giocato, ma speriamo di non dover tirare loro il collo».

Massimo Bulleri guarda con favore alla gara contro la Bertram: «Match piuttosto fisico e giocato con intensità. Abbiamo fatto bene in alcuni frangenti, meno bene in altri, ma volevamo focalizzarci su alcune cose e mi sembra che la squadra si sia impegnata in questo senso. Normale che alcuni siano ancora imballati dalla preparazione ma credo che in 7-10 giorni saremo pronti dal punto di vista fisico. Per quello tecnico ci vorrà un po’ di tempo in più ma siamo in tabella di marcia».

OPENJOBMETIS VARESE – BERTRAM TORTONA 88-74

(16-13, 40-31; 64-58) VARESE: Moore 2, Bertone, Scrubb 17, Archie 10, Cain 13; Iannuzzi 4, Natali 9, Verri ne, Tambone 23, Ferrero 9. All. Caja.

TORTONA: Gergati 10, Knowles 17, Alibegovic 12, Ndoja 15, Tuoyo 4; Paulins ne, Cremaschi ne, Ganeto, Buffo, Ugolini. All. Pansa.

MERCATO: VENE IN SPAGNA

Siim-Sander Vene ha trovato squadra. L’estone aggiuntosi a metà stagione scorsa a Varese e divenuto con il passare delle partita un uomo fondamentale, si è accasato nella formazione spagnola del Manresa seppur con un contratto a termine. Sostituirà l’infortunato Justin Doelmann, negli scorsi anni uno dei giocatori più forti e spettacolari della Liga ACB.