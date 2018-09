Tangenziali di Milano, le ultime variazioni sul traffico

A50 TANGENZIALE OVEST

Per lavori di manutenzione segnaletica orizzontale, verranno effettuate le seguenti chiusure:

Dalle ore 22:00 di Lunedì 17 Settembre alle ore 01:00 di Martedì 18 Settembre 2018, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per S.S. 33 del Sempione Rho-Pero- Fiera Milano (Km 2+620) da carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo Milano Gallaratese (km 5+731) per la successiva uscita da carreggiata nord. Contestualmente saranno chiusi al traffico i rami di svincolo in entrata da S.S. 33 del Sempione Pero-Rho-Fiera Milano per la medesima carreggiata sud. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico sullo stesso complesso di svincolo.

– Dalle ore 01:00 alle ore 06:00 di Martedì 18 Settembre 2018, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo dell’Interconnessione A50-A4 (Km 4+075) in uscita per Venezia e Torino-Rho-Figino da carreggiata sud (direzione A1-Bologna). I percorsi alternativi, indicati in loco, prevedono l’indirizzamento del traffico allo svincolo MI-Gallaratese (Km 5+731) per la successiva uscita da carreggiata nord. Contestualmente sarà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata Rho-Figino per la medesima carreggiata sud. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso dallo svincolo S.S. 33 del Sempione Pero (km 2+620).

– Dalle ore 22:00 di Martedì 18 Settembre alle ore 03:00 di Mercoledì 19 Settembre 2018, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in uscita per S.S.494 direzioni MI-Lorenteggio e Vigevano (Km 13+901) da carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo S.P.59 Corsico-Gaggiano (Km 14+962) per la successiva uscita da carreggiata nord. Contestualmente saranno chiusi al traffico i rami di svincolo in entrata da S.S.494 MI-Lorenteggio-Vigevano (Km 13+901) per la medesima carreggiata sud. Il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico in direzione nord allo svincolo Cusago-Baggio (km 10+580) per il successivo ingresso in carreggiata sud.

– Dalle ore 03:00 alle ore 06:00 di Mercoledì 19 Settembre 2018, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per S.P.59 Corsico-Gaggiano (K14+962) da carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo S.S.35 MI-Ticinese (Km 21+384) per la successiva uscita da carreggiata nord.

– Dalle ore 22:00 di Mercoledì 19 Settembre alle ore 01:00 Giovedì 20 Settembre 2018, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per S.S. 35 MI-Ticinese (km 21+384) da carreggiata nord (direzione A8-Laghi). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo successivo interconnessione A50-A7 (km 20+366) per la successiva uscita da carreggiata sud.. Contestualmente sarà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da S.S.35 MI-Ticinese (Km 21+368) per la medesima carreggiata nord. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in Autostrada allo svincolo Assago (A7, Km 2+020).

– Dalle ore 01:00 alle ore 06:00 di Giovedì 20 Settembre 2018, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo dell’Interconnessione A50-A7 (Km 20+366) in uscita per Milano e Genova da carreggiata nord (direzione A8-Laghi). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo S.S.494 Nuova Vigevanese (Km 13+901) per la successiva uscita da carreggiata sud. Contestualmente sarà chiuso al traffico il ramo di svincolo dell’interconnessione A50-A7 (km 20+366) in entrata da Genova per carreggiata nord (direzione A8-Laghi). Il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico in direzione sud allo svincolo S.S.35 MI-Ticinese (Km 21+384) per il successivo ingresso in carreggiata nord.

– Dalle ore 03:00 alle ore 06:00 di Giovedì 20 Settembre 2018, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo dell’interconnessione A50-A7 (km 20+366) in entrata da Milano per carreggiata nord (direzione A8-Laghi). Il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico in direzione sud allo svincolo S.S.35 MI-Ticinese (Km 21+384) per il successivo ingresso in carreggiata nord.

– Dalle ore 22:00 di Giovedì 20 Settembre alle ore 06:00 Venerdì 21 Settembre 2018, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo dell’Interconnessione A50-A7 (Km 20+366) in uscita per Milano e Genova da carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo S.S.35 MI-Ticinese (Km 21+384) per la successiva uscita da carreggiata nord. Contestualmente sarà chiuso al traffico il ramo di svincolo dell’interconnessione A50-A7 (km 20+366) in entrata da Milano per carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico in direzione nord allo svincolo S.S.494 direzioni MI-Lorenteggio (Km 13+901) per il successivo ingresso in carreggiata sud

– Dalle ore 22:00 di Venerdì 21 Settembre alle ore 05:00 Sabato 22 Settembre 2018, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per Rozzano-Quinto de’ Stampi (Km 23+820) da carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo precedente S.S.35 MI-Ticinese (Km 21+384). Contestualmente saranno chiusi al traffico i rami di svincolo in entrata da Rozzano-Quinto de’ Stampi (Km 23+820) per entrambe le carreggiate nord e sud. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in Tangenziale Ovest allo svincolo S.S.35 MI-Ticinese (Km 21+384).

– Dalle ore 02:00 alle ore 06:00 di Sabato 22 Settembre 2018, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per Rozzano-Quinto de’ Stampi (Km 23+820) da carreggiata nord (direzione A8-Laghi). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo successivo S.S.35 MI-Ticinese (Km 21+384).