Tanti titoli tricolori alle varesine, ma il Trofeo Sinigaglia va a Osteno

Le acque del Lago di Pusiano, a Eupilio, hanno ospitato i 66mi campionati italiani di canottaggio a sedile fisso, specialità sportiva molto praticata in provincia di Varese che è una delle grandi patrie della disciplina.

Le società nostrane hanno confermato la loro forza, conquistando 15 titoli tricolori sui 30 messi in palio dal programma delle regate. Un successo, quello varesotto, rafforzato dalle vittorie dei Trofei Elba, Tosti e Bianchi da parte della Canottieri Corgeno e del Trofeo Jole dall’Arolo. È però sfuggito il Trofeo Senigaglia che dopo tanti anni è tornato nel comasco grazie alla Canottieri Osteno.

Le gare del weekend non hanno avuto però una vera dominatrice tra le società in lizza (oltre 500 gli atleti impegnati): sono state ben cinque le squadre che hanno vinto quattro titoli. La già citata Corgeno è stata affiancata nel poker anche da Germignaga e Arolo oltre che dalla lariana Osteno e dalla genovese Mucarolo. Tre invece i successi ottenuti dallo Sport Club Renese che porta così a 15 il totale per la provincia dei Sette Laghi. Di seguito i nuovi campioni italiani del Varesotto.

Canottieri Corgeno



– Elba Ragazze (Chiara Marcon)

– 4 di Coppia (Cristian Bertesago, Danny Casola, Riccardo Savoldi, – Edoardo Caramaschi, tim. Ilaria Colombo)

– Singolo femminile (Alice Di Salvo)

– 4 di punta Junior (Stefano Scolari, Sasha Casola, Matteo Salina e Giovanni Mammarella, tim. Silvia Ciura)

Canottieri Germignaga

– 4 di coppia Juniores (Marco Salvini, Christian Ferla, Enrico e Riccardo Bouhei, tim. Davide Orizio)

– 2 di punta Juniores (Marco Salvini, Marco Kohl, tim. Davide Orizio)

– Elba allievi (Erwin Mazzardis)

– 2 di coppia Juniores (Nicholas Kohl, Riccardo Bouhei (tim. Mirko Natuzzi)

Canottieri Arolo

– 4 di punta Senior (Danilo Perilli, Christian Biolcati, Francesco Lalicata e Alexis Binda; tim. Eva Ossola)

– 2 di coppia Ragazzi (Philipp Gautsch, Nicholas Ferretti)

– 4 di coppia (Lisamarie Ferretti, Giulia Mussida, Elisa Marchetti e Deborah Battagin; tim. Eva Ossola)

– 4 di coppia Senior (Danilo Prilli, Alessandro Ramoni, Christian Biolcati e Alexis Binda (tim.Eva Ossola).

Sport Club Renese

– Elba Cadette (Alice Codato)

– Elba Allieve (Aurora Spirito)

– Doppio Ragazze (Greta Schwartz e Matilde Barison)

I Tricolori sono stati caratterizzati dal comune impegno delle 13 società del Comitato di Como e Lecco, grazie al coordinamento della delegazione FICSF Como, con il supporto del Centro Remiero del lago di Pusiano, del Comune di Eupilio e dell’Autorità di bacino del Lario e dei laghi minori. I Tricolori, come l’attività stagionale del canottaggio a sedile fisso comasco, sono stati sostenuti dalla Banca di Credito Cooperativo di Lezzeno.