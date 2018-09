Teatro Educazione: tante proposte diverse. “Genitori, portate i bimbi a teatro”

È stato il foyer del Pasta ad ospitare le insegnati che ieri pomeriggio hanno assistito alla presentazione del progetto educativo del Teatro di Saronno rivolto ai giovani e alle scuole.

Da sempre la sala di via Primo Maggio propone una programmazione ad doc alle scuole «cogliendo le esigenze e specificità di ogni età, proponendo ai docenti un supporto valido nel loro impegno educativo. Scuola e teatro si avvicinano, creano le basi per un confronto nel rispetto delle idee . A riassumente questa stagione lo slogan “Teatro educazione: per parlare meglio, sentire di più, vedere davvero”.

Convinta della validità dell’iniziativa l’assessore alla Cultura Maria Assunta Miglino che, presente con il sindaco Alessandro Fagioli, il vicesindaco Pier Angela Vanzulli e il presidente del teatro Oscar Masciadri, ha rivolto un accorato appello ai genitori a condividere con i figli la magia del teatro.

Terminati i discorsi ufficiali spazio alla programmazione: dieci spettacoli rivolti al mondo della scuola dalla prima infanzia sino alle scuole secondarie di secondo grado. Teatro d’attore, reading, burattini, teatro musicale, videoproiezioni, live painting: linguaggi e strumenti diversi per fare breccia nel cuore degli studenti e aprire le loro menti.

Non solo: per portare i giovani al Pasta, grazie alla collaborazione con un’importante realtà saronnese Chemo (partner dei giovani e dell’educazione) sarà proposto un abbonamento a un prezzo molto calmierato (4 spettacoli a 50 euro) con il quale i giovani con meno di 20 anni potranno seguire il percorso che preferiscono scegliendo tra tutti gli spettacoli in cartellone.

Ogni spettacolo è abbinato al concorso “AAA cercasi giovani e redattori” che darà la possibilità ai ragazzi di cimentarsi nella recensione di una pièce del cartellone e di entrare a far parte di una vera e propria redazione collaborando attivamente con l’ufficio stampa del teatro e contribuendo alla realizzazione di un blog digitale.

I ragazzi potranno anche passare dall’altra parte del palcoscenico grazie alla conferma dell’iniziativa “Studenti in scena” che a maggio ed ottobre apre le porte alla rassegna dedicata a tutte le esperienze di teatro nate all’interno delle scuole come frutto di laboratori o percorsi creativi di diversa natura.

Come tradizione la Fondazione Culturale Giuditta Pasta proporrà laboratori teatrali per bambini, adolescenti e adulti perché “questo spazio stra-ordinario diventi parte integrante del vivere quotidiano per tutti”. Novità della stagione è l’introduzione del laboratorio di Shōdo a cura di un’artista giapponese Izumi Fujiwara.

Completano il quadro i sei spettacoli, la domenica pomeriggio, per portare in sala i bambini e le loro famiglie. “Un modo di vivere insieme l’emozione del Teatro e scoprire più da vicino questo mondo magico”. Tra le proposte dall’intramontabile Pollicino all’innovativo “L’ultima cena” con un trio collaudatissimo di clown, protagonisti dello spettacolo di MilanoExpo2015, prodotto dal Cirque du Soleil. Come consuetudine al termine degli spettacoli i bambini e le loro famiglie possono fermarsi nel foyer del Teatro per gustare tutti insieme la merenda.