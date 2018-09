“Io ti vedo così”: alla fiera una mostra sull’ipovisione

Inaugura domani, sabato 8 settembre, la Fiera di Varese. Tra i temi trattati anche quello della diversa abilità, pere mostrare la città accogliente e integrante.

Tra gli eventi da segnalare, quindi, alle ore 11.00, Fabrizio Sottile, il grande nuotatore paralimpico samaratese, sarà il testimonial d’eccezione della mostra fotografica sul’ipovisione ”Io ti vedo così”, organizzata dalla locale sezione dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti presso la fiera di Varese, grazie alla collaborazione del Comune e del Museo Tattile.

Fabrizio rappresenta un simbolo per tutti i disabili visivi, ciechi e ipovedenti: è un ragazzo che ha dato tutto sé stesso per lo sport e per superare gli ostacoli legati al suo limite.

Sabato sarà, quindi, l’occasione per conoscerlo, per parlare di persona con lui e farsi raccontare le sfide sportive che ha affrontato.