Tindaro Granata e la storia di famiglia sul palco, come una Polaroid

Venerdì 7 settembre 2018 Besnate ospita Tindaro Granata, vincitore del prestigioso 2018, vincitore del prestigioso Premio Ubu 2016 come migliore novità drammaturgica.

Granata porta lo spettacolo Antropolaroid.

«Antropolaroid, nella sua resa, resta un racconto grezzo di poesia popolare dove personaggi e voci – creati e portati in scena esclusivamente con l’aiuto del mio corpo, senza artifici scenografici – si alternano, si sommano, si rispondono, come legati da un comune cordone ombelicale» spiega l’autore-attore. «Il futuro deve partire dal nostro passato, perché nel passato è nascosto il nostro dolore. Nel nostro passato è nascosta la gioia. Nel passato c’è tutta la nostra vita: il futuro. Lo spettacolo nasce dalla mia esigenza di sviluppare e rielaborare la tradizione del Cunto, a me trasmessa inconsapevolmente dai miei nonni, entrambi contadini».

Appuntamento alle 21 in sala consiliare, piazza Mazzini. L’ingresso è gratuito.