Torna la festa centenaria: lunedì in via Roma “La Fiera e le sue tradizioni”

Lunedì 10 settembre ritorna a San Vittore Olona “La Fiera e le Sue Tradizioni”. L’evento si terrà in via Roma, per l’occasione chiusa al traffico dalle ore 9.30 alle ore 18.30.

È un appuntamento che vanta più di 300 anni di storia ed è parte integrante delle tradizioni più antiche e popolari del Paese. Da sempre ha luogo il secondo lunedì del mese di settembre. In passato era conosciuta in tutto il territorio per l’abbondanza di merci e di animali esposti e per la moltitudine di persone che giungevano anche da lontano per parteciparvi. Era quindi un grande momento di festa e di scambio, essendo collocata fra altre importanti scadenze fieristiche dei comuni limitrofi.

Grazie all’impegno dell’Amministrazione comunale la Fiera di Via Roma tornerà così ad ospitare associazioni, giochi, esibizioni, bancarelle e attrazioni varie in un contesto di continua evoluzione con lo scopo di promuovere le realtà associative e le tradizioni del territorio. Il tutto con la consapevolezza delle sfide del nostro tempo e con uno sguardo rivolto al presente ed al futuro del territorio e delle nuove generazioni.

«La Fiera – commenta il Sindaco Marilena Vercesi – deve continuare a promuovere cultura, arte, sport, tempo libero e divertimento riuscendo a farlo accanto alla genuinità dell’intrattenimento sano e aggregante, tutte qualità che ben si coniugano con le buone pratiche dell’amministrazione comunale, delle associazioni e degli hobbisti che hanno deciso di parteciparvi».

Tra le attività di rilievo si segnalano i laboratori per bimbi durante tutta la giornata a cura delle associazioni del territorio; l’esposizione di importanti biciclette d’epoca marcate Edoardo Bianchi, Umberto Dei e Legnano; lo show delle Bolle di sapone giganti alle ore 17.00; le improvvisate tutte da scoprire a cura dell’associazione Aereoplano; il battesimo della sella e a tante altre attività.

Per gli amanti dello sport e del fitness non mancheranno esibizioni e dimostrazioni aperte a tutti.