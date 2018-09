Torna la “Festa dell’Accoglienza”

Torna anche quest’anno la “Festa dell’accoglienza” di Creva che durerà per l’intero prossimo weekend, venerdì, sabato e domenica quando i festeggiamenti culmineranno con la processione, che si terrà domenica 9.

Di oggi la notizia del nulla osta da parte della polizia locale per l’evento di domenica che partirà la sera, alle 20.30 a partire dal piazzale della chiesa di Creva per poi passare da piazza Tolini, via Creva in direzione della CRI, via Turati, via Bottacchi e via Carducci, per poi arrivare all’Oratorio di Creva, dove avverrà la benedizione della Madonna.

Programma:

Venerdì 7 settembre

Dalle ore 17.00, a San Giuseppe, Adorazione Eucaristica personale nel primo venerdì del mese.

Segue la Festa dell’Accoglienza.

Sabato 8 settembre

Dalle 15.00 alle 17.00 Adorazione Eucaristica silenziosa in Prepositurale. (Alle ore 17.00 sarà amministrato un Battesimo.)

La S. Messa delle ore 18.00 sarà presieduta da don Mauro Malighetti, prevosto di Besana in Brianza, vicario parrocchiale a Luino dal 1988 al 2000, che ricorderà quest’anno il trentesimo di ordinazione sacerdotale.

Festa dell’Accoglienza a Creva.

Domenica 9 settembre

Festa dell’Accoglienza a Creva.

Dalle ore 15.00 alle ore 17.00 può essere effettuata la riconsegna dei braccialetti in Oratorio. In contemporanea si può richiedere il rimborso dell’eventuale credito. Per coloro che frequentano un percorso educativo (catechesi, ecc) presso l’Oratorio, il credito potrà essere lasciato in deposito e utilizzato per il pagamento di eventuali quote di iscrizione.

Processione alle 20.30 per le strade di Creva.

