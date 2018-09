Tre diaconi del Varesotto tra i 16 seminaristi nominati da Monsignor Delpini

Sabato 29 settembre, alle ore 9, nel Duomo di Milano con una celebrazione solenne l’arcivescovo, mons. Mario Delpini ordinerà diaconi 16 seminaristi, che diventeranno poi sacerdoti l’8 giugno 2019.

I nuovi diaconi hanno un’età compresa tra i 24 e i 33 anni, hanno alle spalle diversi percorsi di studio e professioni, provengono da zone diverse della Chiesa ambrosiana e anche da più lontano, come nel caso di Paulin Biro originario della Repubblica Centroafricana che, dopo il diaconato, tornerà nella sua diocesi di Bangui.

«Quando sono stato in Perù lo scorso gennaio a trovare i nostri fidei donum, mi fu detto che il Rio delle Amazzoni si forma alla congiunzione di due grandi fiumi peruviani: l’Ucayali e il Marañón. Mi pare di poter dire che questa classe ha vissuto gli anni di Seminario come il percorso dei due fiumi che, poco alla volta, hanno saputo mescolare le loro acque e trarne reciproco vantaggio», spiega don Maurizio Zago, nuovo responsabile dell’Ufficio diocesano per la Pastorale missionaria, che ha seguito come padre spirituale questi giovani durante la loro formazione in seminario e li accompagnerà fino al sacerdozio.

Il motto scelto dai diaconi “Siate lieti nella speranza”, è tratto dalla Lettera ai Romani 12,12, in cui Paolo sprona i cristiani della Chiesa di Roma a non essere pigri nel fare il bene, ma, lasciandosi infuocare dallo Spirito Santo, servire Dio e gli altri.

Tra loro ci sono tre varesini: Giulio Benzoni, della parrocchia di San Vittore, Davide Caccianiga della parrocchia S. Antonio Abate di Cuasso al Piano (Cuasso al Monte) e Fabio Pirola della parrocchia Ss. Stefano e Lorenzo di Olgiate Olona.

Gli altri diaconi sono Giovanni Calastri della parrocchia S. Ambrogio di Seregno (Mb), Giacomo Cavasin della parrocchia Ss. Pietro e Paolo di Muggiò (Mb), Paolo Ettori della parrocchia S. Giovanni Battista di Motta Visconti (Mi), Roberto Flotta della parrocchia S. Giustino di Cesano Boscone, Matteo Frigerio della parrocchia S. Eufemia in Oggiono (Lc), Luca Invernizzi della parrocchia S. Giorgio in Liscate (Mi), Paolo Invernizzi della parrocchia S. Alessandro in Barzio (Lc), Luca Longoni della parrocchia Ss. Filippo e Giacomo in Giussano (Mb), andrea Luraghi della parrocchia S. Alessandro di Mozzate (Co), Alberto Miggiano della parrocchia Ss. Donato e Carpoforo di Renate (Mi), Emanuele Tempesta della parrocchia Ss. Giacomo e Filippo di Cornaredo (Mi), Alessandro Viganò della parrocchia Ss. Ambrogio e Vittore di Briosco (Mi) e Paulin Biro seminarista della Diocesi di Bangui (Repubblica Centrafricana).