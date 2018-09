Tre wekeend da bere e gustare a Gallarate

Birra, cibo da strada e vino: dal 14 settembre, tre week end “enogastronomici” a Gallarate. E, a fare da apripista, giovedì 13, la seconda edizione di “Cenando” sotto le lanterne di via Manzoni.

«Dopo le vacanze, ripartiamo da dove ci eravamo lasciati» spiega l’assessore Claudia Mazzetti. «Ovvero con eventi in grado di richiamare tanta gente in città. Crediamo nell’importanza di essere attrattivi, di mettere in vetrina il nostro centro abitato e le sue attività commerciali (tutti i gli eventi vedono infatti la partecipazioni di esercenti gallaratesi). Proprio come avviene per “Cenando”: si tratta della replica a poco più di due mesi di distanza della prima edizione di questa manifestazione. Sono stati proprio i ristoratori della via, anima della cena sotto le lanterne, a chiedere di bissare l’evento, accollandosi tutte le spese di allestimento: è questo lo spirito che cerchiamo, mettendoci anche in gioco come abbiamo fatto a fine giugno quando l’idea partì da noi. Il successo di quella serata ha spinto gli operatori a chiedere il bis e ora saranno loro, con il supporto “tecnico” del Distretto, a schierarsi in prima linea. L’amministrazione ha indicato la strada e ora i commercianti di via Manzoni la stanno percorrendo».

Il mese si è aperto con la silent disco al Broletto e il cortile della sede comunale in via Cavour sarà il teatro di altre due manifestazioni: quella dedicata alle birre e quella incentrata sui vini. Come ormai da tradizione, sarà invece piazza Garibaldi la location del terzo Urban Street Food.

«Il fatto che gli operatori manifestino concretamente interesse verso Gallarate – sottolinea Mazzetti – è per noi il riconoscimento del potenziale della città dei Due Galli».

L’amministrazione concederà il patrocinio a tutti gli eventi.

Cenando 13 settembre Stesso format della prima edizione. I cinque ristoranti della via (Radici, Takè, Manzoni, Corte del Re e Lomitos) proporranno piatti a 6 da consumare lungo la strada. Il dessert sarà proposto dalla gelateria Puro 100%. Tre le isole, una in più di giugno, per il beverage gestite da Donegal, A tutto malto e Novecento. Lungo la strada più tavoli e più sedute, e da parte dei ristoranti una maggiore disponibilità di piatti, in modo da accontentare tutti. Dalle 19 fino alle 23.30.

Birre in Broletto 14, 15, 16 settembre La neonata associazione “Asse della birra” propone un evento interamente dedicato alla birra, e in particolare alle produzioni artigianali territoriali. A fare da contorno il cibo con ingredienti a chilometri zero. Degustazioni a tre euro. Partecipano bar e attività di Gallarate. Orari: venerdì e sabato dalle 16 alla una. Domenica dalle 12 alle 23. Ingresso gratuito.

Urban Street Food 21,22,23 settembre Torna per il terzo anno consecutivo lo street food in piazza Garibaldi. I migliori truck, belli da vedere e con proposte “mangerecce” originali ma soprattutto di alta qualità, si stabiliranno intorno alla monumento di Garibaldi. Come sempre musica e intrattenimento. Si inizia il venerdì dalle 18 (fino a mezzanotte). Sabato e domenica apertura alle 12. Ingresso gratuito.

Brindiamo in Broletto 28, 29, 30 settembre Una novità assoluta questa tre giorni con protagonista il vino. Nella splendida cornice del cortile interno di Palazzo Broletto, sarà possibile degustare e apprezzare i diversi prodotti di cantine selezionate in tutta Italia. La formula: l’acquisto di un gettone al prezzo di un euro darà diritto a un assaggio; lo starter pack (10 euro) comprende invece un calice logato, una speciale pettorina, la brochure della degustazione e gettoni per gli assaggi. Cibo con i food truck, musica dal vivo, dj set e spettacoli con gli artisti di strada. Ingresso gratuito.