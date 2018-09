Turismo e sport senza barriere al centro del Wst Show

Taglio del nastro con le autorità regionali e del territorio per la prima fiera internazionale del turismo accessibile, il World Sport Turism Show, in programma a MalpensaFiere da giovedì 27 settembre (per gli operatori) e fino a domenica 30 settembre.

Alla mattina inaugurale hanno partecipato gli assessori regionali al turismo Lara Magoni e allo sport Martina Cambiaghi, il consigliere regionale Samuele Astuti, il sindaco di Busto Arsizio, Emanuele Antonelli, con gli assessori comunali Gianluigi Farioli, Miriam Arabini, Paola Magugliani e il sindaco di Pero Maria Rosa Belotti.

Il programma della fiera è subito entrato nel vivo con il convegno dedicato ai numeri del turismo sportivo in Lombardia preceduto dai messaggi del ministro Centinaio e del presidente del Coni Malagò, inviato agli organizzatori Stefano Trialdi e Sergio Arienzo. Gli assessori Magoni e Cambiaghi hanno illustrato l’impegno della Regione sul fronte della promozione del turismo legato allo sport e alcuni degli interventi messi in atto per favorire l’accessibilità delle attività e dei territori.

La fiera, dedicata al Turismo Sportivo e Accessibile, non sarà soltanto una carrellata di stand e realtà “in vetrina” ma un vero e proprio grande evento con un programma ricchissimo di appuntamenti, convegni, gare e opportunità di divertimento all’interno e “fuorifiera”. Il programma completo