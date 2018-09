Da TV8 alla fiera, allo Spitz: settimana intensa per Davide, il varesino di Masterchef

Per chi non ha il pacchetto digitale Sky, Davide Aviano sta diventando famoso proprio in questi giorni: su TV8 stanno infatti andando in onda proprio in questi giorni le puntate (ogni martedì, dal 4 settembre) della settima edizione che lo vedono protagonista, più di quanto mai nessun varesino abbia potuto nel mitico talent.

E, negli stessi giorni, due eventi varesini danno l’occasione a Davide Aviano di raccontarsi e mettere in pratica ciò che sa fare – ed è tanto – in cucina.

Il primo appuntamento è alla fiera di Varese: venerdì 14 alle 16.30 il concorrente varesino di Masterchef 7 racconterà la sua esperienza in un’incontro intervista con la giornalista di Varesenews Stefania Radman: un incontro dove si promettono segreti e cimeli, e si rimette in riga la differenza tra fare il concorrente in una trasmissione di cucina ed essere un vero chef.

Il giovedì dopo, 20 settembre, Davide sarà invece protagonista concreto di una originale serata allo Spitz di viale Valganna: una cena con menu a 4 mani realizzato dalla chef del locale Elisabetta Bagni, con l’aiuto e l’ispirazione proprio di Davide Aviano. Per partecipare attivamente, assaggiando le ricette, che vedranno molti prodotti del territorio e vini abbinati per l’occasione, basta prenotare a Spitz: 0332 285369 – 392 2565131 prenotazioni@spitzvarese.it