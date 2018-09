Ultima tappa del GP Valli Varesine sul tracciato della SCAG

Si chiude domenica prossima – 9 settembre – il Gran Prix Valli Varesine di mountain bike con la disputa dell’ottava e ultima prova stagionale.

L’appuntamento è in un ex “santuario” dei motori, il crossodromo SCAG di Laveno Mombello, tracciato che per la sua conformazione permetterà agli atleti di misurarsi su passaggi tecnici vari e divertenti, e al pubblico di ammirare per lunghi tratti i corridori impegnati in gara.

La partenza è fissata per le 9,30, ma il ritrovo (via Sangiano 57, Laveno Mombello) sarà aperto a partire dalle 8 grazie all’impegno degli organizzatori, la Green Bike Laveno e il MTB San Martino.

Il circuito della SCAG misura 5,3 chilometri e sarà percorso per quattro giri (a scalare per le varie categorie); partecipare alla gara (riservata ai tesserati della Federciclismo e degli enti convenzionati) costa 15 euro.