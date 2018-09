Un concerto gratuito per aprire la stagione del Teatro Condominio

Un cartellone da dieci spettacoli, tante proposte per le famiglie e qualche sorpresa in più. È la stagione 2018/2019 del Teatro Condominio di Gallarate.

Già l’estate scorsa – anticipando qualche titolo – era stata annunciata una sorpresa speciale. «Uno spettacolo totalmente gratuito, che useremo anche come serata di presentazione» spiega Marco Negri di Melarido, direttore artistico del teatro. Lo spettacolo offerto alla città è “Mozart a Milano”, «un concerto che passerà in tredici città, con l’orchestra Ildebrando Pizzetti, che presenterà brani del periodo milanese di Mozart». Appuntamento al 27 ottobre, alle 21.00, l’ingresso è gratuito ma è gradita la prenotazione

La proposta del teatro parte dal cartellone di dieci spettacoli, a cui si può accedere con abbonamento da 10, 8 o 6 spettacoli. A cui si aggiungono gli spettacoli fuori abbonamento: «Partiremo con Pannofino, Cirilli, Bertolini, Teo Teocoli, Angela Finocchiaro: spettacoli divertenti e che sanno far riflettere» continua Negri. «Non abbiamo mai trascurato anche i messaggi che vengono dati, al di là delle risate e della comicità. Troveremo i temi dell’integrazione, della famiglia, del rapporto uomo-donna, dell’omosessualità».

Uno di questi spettacoli è, il 14 marzo, “Casalinghi disperati”, il testo portato da Max Pisu, intervenuto alla presentazione della proposta del Condominio. «È un testo – racconta l’attore – che propone un argomento attuale, anche se lo spettacolo è di 12 anni fa: quattro uomini divorziati che decidono di vivere insieme, per superare le difficoltà».

Un posto particolare nella proposta ce l’hanno i family show, la proposta per bambini e genitori che si è dimostrata azzeccata. «Lo scorso anno abbiamo visto arrivare molte famiglie da Milano, da Como, dalla Brianza» dice Rosanna Bergonzi. «Quest’anno abbiamo deciso di riproporre anche con alcune cose simpatiche in più, come il musical Hotel Transilvania».

Non va poi dimentica to il ruolo della musica, con proposte di ogni genere: «porteremo qui anche il Nabucco, un omaggio a Verdi con una produzione importante» continua Bergonzi. «E ancora “Steam”, spettacolo steampunk con la compagnia Sonics, ci saranno anche iniziative in strada, un pomeriggio tutto particolare».

È intervenuta anche l’assessore Isabella Peroni: «Sono particolarmente soddisfatta che qui sia tornata Melarido, quest’anno anche con l’aggiunta della gestione del Teatro del Popolo». La gestione congiunta dei due teatri non è mai stata sperimentata, si vedrà come le due proposte potranno integrarsi: «Avere quattro teatri in città è una nota di pregio per la nostra città, capisco che per chi deve programare il cartellone non sia semplice ma stiamo raggiungendo un buon equilibrio».

Gli spettacoli sono già in vendita, dl lunedì 1 ottobre sarà aperta la biglietteria alla libreria Biblos in piazza Libertà, mentre una novità assoluta è il sito www.melarido.store . Negri sottolinea in positivo «l’aumento di abbonamenti» già sottoscritti: «per noi sono un plus, perché indica anche che la stagione è gradita nella sua totalità».

Tutta la proposta la trovate sul sito del Teatro Condominio, qui