Un giorno “extra” per abbonarsi alla Pallacanestro Varese. L’ottimo risultato conseguito nei tre periodi in cui sono state vendute le tessere (2.698 tifosi “garantiti”) ha indotto la società del presidente Vittorelli a riaprire per qualche ora la campagna intitolata “I Want You”.

L’occasione avverrà mercoledì prossimo, 26 settembre, quando alla Enerxenia Arena di Masnago si disputerà – inizio alle 20,30 –l’amichevole ufficiale contro l’Axpo Legnano (Serie A2). Dalle ore 19 la “cassa 4” del palazzetto sarà dedicata proprio a chi vorrà sottoscrivere la tessera annuale, ma nell’arco dell’intera giornata (dalle 8 alle 19) l’operazione sarà possibile anche online cliccando QUI.

L’ingresso al match sarà gratuito proprio per gli abbonati che dovranno ritirare il proprio biglietto o al momento delle prevendite (lunedì 24 e martedì 25 dalle 15 alle 19) o alle casse di Masnago la sera della partita. Chi invece non è abbonato ma volesse assistere alla partita può acquistare un biglietto nei medesimi orari; i prezzi sono di 20 euro per il parterre ovest, di 15 euro per gli altri settori di parterre, di 10 euro per le tribune e la curva nord. Non sarà aperta la galleria (gli abbonati in quel settore riceveranno un biglietto omaggio di tribuna o curva).

SQUADRA IN CAMPO A BRESCIA

Domani – venerdì 21 – e sabato intanto, nuovo appuntamento agonistico per la squadra di Attilio Caja, chiamata a disputare il “Memorial Roberto Ferrari”, quadrangolare con cui sarà inaugurato il nuovo PalaLeonessa di Brescia (impianto che ha subito un profondo restyling). La Openjobmetis sarà impegnata nella prima semifinale contro i forti polacchi dello Stelmet Enea. La squadra di Zielona Gora parteciperà quest’anno alla VTB League (il supercampionato che comprende le squadre più importanti della vecchia URSS più alcune altre) oltre che al torneo nazionale, e che schiera tra gli altri gli ex “italiani” Koszarek (Caserta), Planinic (Sassari) e Savovic (Venezia).

Varese ritroverà Aleksa Avramovic, rientrato dall’esperienza con la nazionale della Serbia, e sfiderà i polacchi alle ore 18 di venerdì; in serata (20,45) si disputa invece Brescia-Pesaro. Sabato le due finali con gli stessi orari.