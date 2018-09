Un supermercato nell’ex fabbrica Tonetti, presentato un progetto di rinnovo dell’area

Non ci sono solo le tre torri proposte per l’Area Cantoni. Dentro alla procedura di revisione del Pgt di Gallarate c’è un altro intervento importante sulla zona che sta tra la stazione, l’ospedale e via Torino: si tratta del progetto di rigenerazione che tocca la “Area Tonetti”, vale a dire l’ex fabbrica tessile – tra via Torino e la parallela via Matteotti – già oggi frazionata su unità con funzioni diverse.

È il sindaco Cassani a spiegare la proposta arrivata da Tigros, il marchio varesino della grande distribuzione già presente in zona: «La proposta per l’Area Tonetti prevede di convertire in struttura di media distribuzione, trasferendo quella che che c’è già in via Parini: il vecchio immobile Tonetti verrebbe demolito e ricostruito». Si tratta della parte centrale e già a Nord, verso via 2 giugno (a destra nella foto).

L’intervento prevede una media struttura (vale a dire fino a 2499 mq di superficie), comprensiva anche del ristorante interno, come quelli esistenti a Solbiate, Buguggiate e Busto. Intorno all’edificio, la sistemazione delle aree circostanti con parcheggi e alberature.

Come nel caso dell’Area Cantoni, Cassani guarda alla proposta come un segnale di fiducia su Gallarate. «L’intervento sull’area Tonetti rientra in un contesto importante anche in sede di variazione del Pgt: è uno dei 17 Ambiti di Trasformazione che sono previsti ma sono bloccati da quindici anni. Aree – è la lettura di Cassani – su cui i Pgt precedenti (targati Mucci e poi Guenzani, ndr) non hanno dato strumenti sufficienti per avviare interventi. Nel nuovo Pgt ci saranno forme di incentivo per farli partire». È un po’ la parola d’ordine sempre ripetuta quando si tocca il Pgt. La differenza è che – dopo anni di magra – adesso una minima ripresa economica e immobiliare sul territorio esiste e potrebbe avviare l’operazione