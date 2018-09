Un tavolo regionale per migliorare l’assistenza delle lesioni midollari

Un tavolo di lavoro per sviluppare un percorso di assistenza e di cura per le persone con lesioni midollari.

Questo è il progetto proposto oggi dal Presidente della Commissione Sanità e Politiche Sociali di Regione Lombardia Emanuele Monti, durante la seduta che si è svolta nella giornata di oggi: «L’impegno di Regione Lombardia a supporto delle decine di migliaia di persone che ne sono colpite nella nostra regione – spiega il Presidente Monti – è sempre stato costante e da oggi sarà ancora maggiore, con i progetti che abbiamo in mente».

Primo tra tutti, per migliorare l’efficienza del sistema di cure, la creazione di un tavolo di lavoro, nell’ambito della Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia, «tavolo che servirà per mettere in rete e coordinare tutte le risorse a disposizione per andare incontro e migliorare quindi la vita dei malati» sottolinea Monti.

I dati epidemiologici indicano il verificarsi mediamente di 15 casi di lesioni spinali traumatiche ogni 1.000.000 di abitanti e altrettanti casi non traumatici. Una delle criticità emerse durante la discussione, che ha visto la partecipazione di professori ed esperti, è rappresentata dal fatto che le lesioni spinali non rientrano tra le patologie croniche.