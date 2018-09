Un weekend di attività a Palazzo Cicogna per le Giornate Europee del Patrimonio

Sabato 22 e domenica 23 settembre tornano, nei musei e nei luoghi della cultura di tutta Italia, le Giornate Europee del Patrimonio (GEP 2018), con tema “L’Arte di condividere”. E anche l’Amministrazione Comunale di Busto Arsizio partecipa all’iniziativa con attività per grandi e piccini, in programma per domenica 23 settembre, presso le Civiche Raccolte d’Arte di Palazzo Marliani Cicogna.

Secondo l’Assessore alla Cultura, Identità e Commercio, Manuela Maffioli: “L’appuntamento ormai tradizionale con le Giornate Europee del Patrimonio ci offre anche quest’anno la possibilità di valorizzare ulteriormente le bellezze artistiche e architettoniche della nostra Città, i ‘luoghi della cultura’, su cui l’Amministrazione Comunale sta investendo per soddisfare il sempre crescente desiderio di cultura che non riguarda solo le attività, ma, appunto, i siti”. “Cogliamo l’occasione del tema scelto quest’anno per le Giornate, ‘L’Arte di condividere’ – prosegue l’Assessore Maffioli – per incrementare ulteriormente la visibilità attraverso uno scambio con il Museo Archeologico Ribezzo di Brindisi, dove alcuni studenti di classe quarta, indirizzo Turismo, dell’ITE Enrico Tosi di Busto Arsizio stanno svolgendo in questi giorni attività di alternanza scuola-lavoro, in collaborazione con l’Istituto Don Milani-Pertini di Grottaglie. Verrà infatti presentato ai visitatori del museo il tour virtuale di Palazzo Cicogna, realizzato proprio da alcuni studenti dell’ITE Tosi in collaborazione con gli alunni dell’Istituto Comprensivo Bertacchi, la Famiglia Bustocca e il Patrocinio del Comune di Busto Arsizio. Il progetto è reduce dal Premio Scuola Digitale, vinto con il progetto Digi.Art museo, un sito internet dedicato a un approfondito lavoro su Palazzo Cicogna che comprende giochi interattivi in italiano e in inglese e, appunto, il tour virtuale del museo “Busto loves monuments”.

Durante le Giornate Europee del Patrimonio, sabato 22 settembre i ragazzi accompagneranno i visitatori nelle sale del Museo Archeologico Ribezzo. Questa sarà l’occasione per presentare anche alcuni esempi del patrimonio artistico della loro Città di provenienza. In particolare, proprio grazie al tour virtuale di Palazzo Cicogna, gli studenti potranno far conoscere ai presenti i tesori raccolti nelle Civiche Raccolte, attraverso una “passeggiata” virtuale nelle sale del museo. Un’occasione preziosa per condividere, anche a distanza, il patrimonio culturale della nostra Città e mettere in comunicazione due realtà museali attraverso il coinvolgimento delle giovani generazioni, che se ne faranno portavoce.

L’Amministrazione Comunale ha voluto declinare il tema di quest’anno, “L’Arte di condividere”, attraverso due iniziative dedicate, rispettivamente, al pubblico delle famiglie e al pubblico degli adulti, proponendo due appuntamenti che si terranno domenica 23 settembre presso le Civiche Raccolte d’Arte di Palazzo Marliani Cicogna (piazza Vittorio Emanuele II).

In particolare, la formula ormai consolidata della Giocomerenda permetterà ai bambini partecipanti di condividere un’esperienza divertente attraverso un’avvincente “caccia al quadro”, mentre gli adulti saranno accompagnati da una guida del servizio di Didattica Museale alla scoperta delle donazioni che sono andate ad arricchire la collezione museale negli ultimi anni.

Di seguito il programma delle iniziative in programma a Busto Arsizio, presso le Civiche Raccolte d’Arte di Palazzo Marliani Cicogna per domenica 23 settembre:

Ore 15.30:

GIOCOMERENDA: MISSIONE… POSSIBILE!

L’arte di condividere…

un pomeriggio insieme all’insegna dell’arte con un divertente gioco per allenare il nostro spirito di osservazione! Partendo da alcuni indizi, cercheremo di risolvere un mistero che si nasconde tra le sale del museo, restituendo un titolo ad un quadro misterioso…

Al termine i bambini faranno merenda al museo. Iniziativa rivolta alle famiglie con bambini dai 4 ai 12 anni

La partecipazione è gratuita. E’ richiesta la prenotazione, scrivendo a didattica.prenotazioni@comune.bustoarsizio.va.it entro il 20.09.2018, indicando nome ed età dei bambini partecipanti. Verrà inviata conferma di iscrizione, fino ad esaurimento dei posti disponibili

Ore 17.00:

IL MUSEO SI PRESENTA ALLA CITTÀ

L’arte di condividere…

il patrimonio artistico delle Civiche Raccolte d’Arte cittadine, attraverso una visita guidata per conoscere le recenti acquisizioni che sono andate ad arricchire la collezione.

Iniziativa rivolta al pubblico adulto. La partecipazione è libera e gratuita.