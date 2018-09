Un weekend da campioni al Ciglione di Malpensa

Sono oltre 170 i piloti – 160 italiani ed una decina di stranieri che si allenano per l’europeo e il mondiale –pronti a scendere in pista al Ciglione di Malpensa sabato 8 e domenica 9 settembre. Sono di scena le sfide della quinta di sei tappe del massimo Campionato Italiano Motocross Prestige MX1 e MX2.

Sono previsti ai cancelletti di partenza piloti di alto livello tecnico con due tipologie di mezzi meccanici dalle ruote artigliate: le 450 della top class Mx1 e le 250 della classe cadetta. All’interno di queste due grandi sezioni, si articolano le mille contese di categoria in cui i piloti sono divisi: Elite, Fast, 300, challenge XZ Yamaha.

Da giorni al crossdromo Vincenzo Agusta di Cardano al Campo il lavoro ferve per garantire massima qualità del tracciato sia in prova libera e cronometrata del sabato sia nelle finali domenicali delle due cilindrate di classe, più la superfinale per l’elezione del supercampione, tra i migliori venti di ciascuna categoria.

È la MX1 la classe in cui le cose sembrano più definite. Alessandro Lupino (Kawasaki – Fiamme Oro) è saldamente al comando della classifica, con quasi 700 punti di vantaggio su Stefano Pezzuto (Yamaha – Val San Martino). Se il viterbese riuscirà a difendere il suo margine, potrà festeggiare la conferma dell’alloro italiano prima di arrivare alla prova finale di Città di Castello. La matematica tiene in corsa Davide De Bortoli (Honda – Gaerne) che però ha compromesso molte delle sue chance con la cattiva giornata di Castellarano, in cui ha totalizzato pochissimi punti. Da segnalare tra le note anche il cambio di casacca di Simone Croci, attuale sesta forza del campionato, che lascia la KTM e passa alla Suzuki.

Riccardo Righi (Husqvarna – Megan Racing) è il primo della Fast e, come Lupino, ha anch’egli un ampio margine sugli inseguitori, capeggiati da Tomas Ragadini (Honda – Parini) e Francesco Muratori (KTM – Over Competition). Nella 300 Davide Bertugli (Husqvarna – Castellarano) deve difendersi dagli attacchi dei fratelli Michele e Riccardo Cencioni (KTM – Colli Fiorentini), entrambi a caccia del suo primato.

Nella MX2 le cose sono più incerte, tant’è vero che la tabella rossa è già passata di mano da un pilota all’altro per tre volte. A Castellarano se l’è ripresa il campione in carica Michele Cervellin (Yamaha – Fiamme Oro), che nella prova precedente aveva dovuto cederla al compagno di squadra Simone Furlotti (Yamaha – Migliori). Il team Sm Action si presenterà alla Malpensa a ranghi completi, con lo svedese Alvin Ostlund che si aggiungerà allo squadrone, che conta anche Michael Mantovani e Alessandro Manucci. Da non dimenticare il giovane Andrea Zanotti (Husqvarna – San Marino), attuale seconda forza del campionato, sempre pronto ad approfittare dei passi falsi che, a turno, hanno compiuto tutti i suoi avversari. E poi Giuseppe Tropepe (Yamaha – Val San Martino), vincitore nella gara inaugurale di Pietramurata.

Nella gara di Cardano al Campo della MX2 anche delle interessanti novità. Su tutte quella di Samuele Bernardini (Yamaha – Megan Racing), al debutto stagionale nel campionato Maxxis Prestige, con tutte le intenzioni di ben figurare.

Nella categoria Fast la battaglia è ancora più aperta. Andrea Adamo (Honda – Pardi) è in testa, ma Michael Mercandino (TM – Granozzo con Monticello), Manuel Ulivi (Yamaha – Cattai) e Ismaele Guarise (Husqvarna – Monselice) seguono a breve distanza. Tutto si deciderà con le ultime manche dell’anno.

Ulivi è in corsa anche per la vittoria del Challenge YZ Yamaha, in cui occupa la seconda posizione provvisoria, con un solo punto di ritardo su Felix Vaja (Yamaha – Berbenno). Il monomarca della casa di Iwata mette in palio un montepremi complessivo di 2200 euro.

Sono una dozzina i top riders del Varesotto e Altomilanese attesi al Ciglione per il Tricolore Prestige, tutte presenze fisse sia del Regionale e Tricolore sia dell’Europeo o Mondiale MXGp o MX2: nella cilindrata maggiore Davide Bonini, Simone Croci (entrambi su Ktm) e Maurizio Diotto (Husqvarna) cercheranno di fare vale il fattore campo. In MX2 attesi a grandi gare Gianluca Deghi e Davide Cislaghi su Ktm, oltre a Andrea Tita e Andrea Vendruscolo su Yamaha. Ben rappresentati i Motoclub Cairatese, MV Gallarate, Schianno, Hornet e Somma Lombardo. Tra gli stranieri più attesi il britannico Kade Tinkler, lo svedese Alvin Ostlund, il venezuelano Mahy Villanueva Sanchez e il francese Milko Potisek, lo sloveno Luka Milec.