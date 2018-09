Varano Borghi ricorda la fine della Grande Guerra con una serie di appuntamenti

Il 9 settembre alle ore 11.00 sarà inaugurata a Varano Borghi la Mostra sulla Grande Guerra , un’esposizione di reperti, cimeli e pannelli illustrativi che ha già suscitato grande interesse in altri paesi e città della provincia e non solo, curata da Lorenzo Guenzani , Ruggero Pandolfi e Angelo Puricelli.

La mostra sarà arricchita da una sezione varanese con documenti e cimeli offerti dai cittadini in ricordo dei loro congiunti che hanno partecipato alla Prima Guerra Mondiale. La mostra resterà aperta tutti i giorni dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00 fino a domenica 23 settembre.

Non c’è però solo la mostra: gli altri eventi in programma sono una Conferenza dal titolo “ 1916 , rifugiati a Besozzo” a cura della prof.ssa Angela Fiegna (venerdì 14 settembre , ore 21.00, sala Auser, via Vittorio Veneto, 2) e lo spettacolo dal titolo “ Come le foglie d’autunno”, a cura della Compagnia Teatrale Alta Tensione, regia di Mariarosa Salvadego e del Coro Sant’Andrea di Varano Borghi, diretto da Luigi Squizzato: quest’ultimo appuntamento è per sabato 15 settembre, ore 21.00 – Teatro Comunale – v. Vittorio Veneto, 7.

La Pro Loco – promotrice degli eventi – ringrazia l’ Amministrazione Comunale che ha patrocinato il calendario di appuntamenti e tutti coloro che hanno collaborato alla buona riuscita dell’iniziativa.